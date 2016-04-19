Весна. Пожароопасный сезон открыт

Особый противопожарный режим на прошедшей неделе в Приморье введен сразу в 19 муниципалитетах Ежедневные сводки новостей сообщают о том, что в Приморском крае возник очередной лесной пожар. Значит, наступила настоящая весна. А наша весна отличается сухой и ветреной погодой, в отличие от осени, в это время года еще нет свежей травы, способной хоть как-то затормозить распространение огня. Поэтому весенние пожары считаются намного опаснее осенних, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В лучшем случае пожар останавливается около дорог, рек или других препятствий. В худшем, перекидывается в леса, нанося огромный экологический ущерб уникальной природе края. Практически в 100% весенних возгораний лесных массивов виновен человек. Такие природные явления, как грозы, способные привести к пожарам, в это время редки… Зоны строгого режима Все последние годы в крае ведутся профилактические мероприятия, направленные на сокращение весенних палов. В Приморье принята и действует государственная программа «Защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2013-2020 годы. Но некоторые жители края, будто не замечая последствий своей безответственности продолжают фактически бесконтрольно жучь сухую траву. Их не останавливают участившиеся случаи перехода огня на жилые постройки, и угроза наказания - для нарушителей предусмотрена административная ответственность: для граждан в виде штрафа от 1 до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 до 40 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 до 500 тыс. руб. Но не пойман - не вор, такова логика поджигателей. Поэтому в крае ежегодно водится ограничение на посещение лесов в преддверии и во время пожароопасного периода. Это позволяет хоть как-то снизить частоту возгораний. Так, на прошедшей неделе в Приморье введен особый противопожарный режим в 19 муниципалитетах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Миклушевский. Все силы и средства тушения лесных пожаров переведены в режим повышенной готовности. Этой весной такой запрет стал действовать с начала апреля на территории сразу 22 муниципальных образований Приморья, расположенных в его южных и центральных районах. Это городские округа Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка, Партизанск, Дальнегорск, Большой Камень, и ряде муниципальных районов - Партизанский, Анучинский, Яковлевский, Шкотовский, Хасанский, Надеждинский, Спасский, Черниговский, Михайловский, Ханкайский, Хорольский, Пограничный, Лазовский, Кавалеровский и Ольгинский. С середины апреля этот список расширен и на северные районы края. Безалаберность дорого обходится Если посмотреть на статистику появления пожаров, то с начала апреля практически ежедневно появляются новые очаги возгораний. И это несмотря на активные действия специальных отрядов «Приморской авиабазы». Сотрудникам этого краевого учреждения приходится систематически выезжать на тушение и в день ликвидировать по нескольку пожаров. В постоянной готовности находятся более 2,4 тыс. сотрудников «Приморской авиабазы», объединенных в 341 пожарные группы. В их распоряжении находится более 1,1 тыс. единиц спецтехники. По словам начальника краевого учреждения «Приморская авиабаза» Сергея КОТЯКОВА, самое главное - это не допустить огонь к населенным пунктам. Как правило, благодаря круглосуточному мониторингу пожароопасной ситуации сотрудникам авиаотряда удается ликвидировать очаги возгорания в тайге в течение суток с момента их возникновения. Предвидя новые возгорания, мобильные отряды сотрудников «Приморской авиабазы» предпринимают превентивные меры и сами проводят регулярные профилактические выжигания сухой травы. По итогам только первой декады апреля такие профилактические мероприятия выполнены на площади свыше 24,5 тысяч гектаров в 21 муниципальном районе и 4 городских округах, рассказали в ведомстве. В этом году в рамках противопожарных мероприятий запланирована постройка в лесных массивах 50 км и реконструкция 290 км дорог противопожарного назначения. Будет также создано более 600 км новых и приведено в порядок свыше 3,5 тыс. км уже существующих противопожарных минерализованных полос. Накануне пика пожароопасного периода в «Приморском авиаотряде» прошли технические учения и воздушная тренировка основного состава сотрудников. В этом году учения проходили вблизи поселка Смоляниново Шкотовского муниципального района. На них отрабатывались тактика межрайонного маневрирования техники и взаимодействие лесопожарных формирований наземных и авиационных сил пожаротушения. В мероприятии приняли участие более 60 человек и более 20 единиц техники. По словам и. о. директора департамента лесного хозяйства Приморского края Владимира ИВАНОВА, учения прошли успешно. Работа службы пожаротушения была оценена на «отлично». Обильных дождей не будет На ближайшие месяцы юг края останется самым пожароопасной территорией. По данным Примгидрометцентра, в апреле, да и в мае не прогнозируется аномальное выпадение осадков. Значит, надо готовиться к тому, что лесные пожары продолжатся. 12 апреля пожароопасную обстановку в Приморье обсуждали на заседании межведомственной комиссии под руководством вице-губернатора Евгения ВИШНЯКОВА. Он отметил, что в помощь профессиональным пожарным необходимо активизировать работу добровольных пожарных дружин. Их задача - обойти дома и проинформировать местное население о запрете проведения сельскохозяйственных выжиганий, раздать листовки по противопожарной тематике. В свою очередь, служба тушения лесных пожаров напоминает всем жителям края, что при обнаружении пожара следует звонить по телефонам: 8 (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00. И предостерегает, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.