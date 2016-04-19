"ВКонтакте" появится функция, как в "Фейсбуке"

Простое изобретение способствовало увеличению аудитории сети Facebook
До конца года видеозаписи во «ВКонтакте» начнут запускаться автоматически, как сейчас это происходит в сети Facebook, сообщает деловая газета «Золотой Рог». А уже в этом месяце соцсеть реализует функцию автозапуска gif-анимаций.
Об этом, пишут «Известия», рассказал журналистам операционный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов на конференции Mail.Ru Group Mobile Day.
- Функция Autoplay призвана увеличить количество публикуемого контента и просмотров, повысить вовлеченность пользователей, - рассказал Рогозов. - В первую очередь мы сосредоточились на gif-анимации - она появится на всех платформах в течение этого месяца. А автоматическое проигрывание видео начнется в течение этого года.
Функция Autoplay не будет распространяться на видео YouTube и всех остальных видеохостингов. По словам Рогозова, это сделано для того, чтобы избавить пользователей от лишней рекламы.
Продолжительность видео никак не будет ограничена, как и его тематика.
Рекламы в таких видеозаписях не будет, хотя сейчас видеорлик, загруженный на сервер «ВКонтакте», можно посмотреть только после воспроизведения рекламы. Такая же система реализована в YouTube, RuTube и многих других видеохостингах.
В Facebook автоматическое воспроизведение видео введено несколько лет назад. По данным Facebook, за период с марта по ноябрь 2015 года прирост количества просмотров составил 100%, достигнув уровня 8 млн в день.
По словам директора отдела по продвижению в социальных медиа Actis Wunderman Ильи Дорофеева, решение ввести Autoplay во «Вконтакте» на фоне показателей Facebook выглядит ожидаемым и правильным шагом.
- Формат видео с автовоспроизведением часто определяет содержание: поскольку воспроизведение начинается без звука, производители видеоконтента добавляют субтитры, - поясняет Дорофеев. - Это необходимо по двум причинам: во-первых, позволяет сразу дать контекст, во-вторых, избавляет от необходимости лезть за наушниками в шумном офисе.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.