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Завод "Звезда" решает задачу по развитию судостроения
19 апреля 2016, 18:05
Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2015" - ОАО "ДВЗ "Звезда"
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