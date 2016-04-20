Бизнес-гороскоп: Тельцам стоит "пастись" возле банков

Гороскоп с 19 по 25 апреля от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio ОВЕН. В начале недели вы можете заключить очень важные и выгодные контракты, но помните, что поспешность в действиях вам ни к чему. Посоветуйтесь с юристом. Во вторник и среду вероятны новые денежные поступления. В воскресенье постарайтесь умерить аппетит и расходы. ТЕЛЕЦ. Вся неделя благоприятна для стабилизации и улучшения вашего финансового положения. В начале недели берегите свой кошелек, не давайте денег в долг. В среду удачно решатся банковские вопросы. В четверг вероятны финансовые поступления. БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели вы можете ожидать серьезных финансовых поступлений, которые откроют перед вами новые возможности. Пятница - удачный день для построения финансовых планов на ближайшее будущее. Партнеры вас не подведут. Новые проекты обещают принести прибыль. РАК. Вероятны определенные траты, подойдите к ним с умом. Спорные внутрисемейные вопросы, которые касаются недвижимости, лучше решать миром, найдите компромисс. Благоприятное время, чтобы купить машину в кредит. ЛЕВ. Не пугайтесь, если у вас возникнут материальные трудности, лучше подумайте о том, каким образом вы могли бы исправить ситуацию и к кому обратиться за поддержкой. Смело начинайте осуществлять свои замыслы, претворять в жизнь новые идеи. ДЕВА. Неделя весьма стабильна в финансовом плане. В понедельник и пятницу вероятны денежные поступления. В среду придется объяснять свою позицию начальству. В субботу могут поступить интересные финансовые предложения. ВЕСЫ. С деньгами могут возникнуть определенные проблемы. Однако во второй половите недели можете ожидать получения некоторой суммы, пусть небольшой, но достаточной, чтобы повысить настроение и вселить уверенность в завтрашнем дне. СКОРПИОН. Всю неделю вам будет везти - весьма вероятны выигрыши, получение премий, льгот или надбавок. В выходные дни постарайтесь не особенно сорить деньгами. Однако не отказывайте себе и своим близким в маленьких удовольствиях. СТРЕЛЕЦ. Во вторник возможна встреча с человеком, который окажется полезным в вашей профессиональной деятельности. Во второй половине недели вероятны незначительные денежные поступления, которые быстро поглотятся необходимыми хозяйственными расходами. КОЗЕРОГ. Вас могут ожидать роскошные подарки и приятные сюрпризы от близких людей. В финансовой сфере ожидаются положительные сдвиги и денежные поступления, однако, будут и непредвиденные траты. Во вторник берегите свой кошелек от своего же транжирства. ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение вполне стабильно. В понедельник или в среду вероятны новые денежные поступления. Вторник весьма благоприятен для небольших покупок, которые порадуют вас и вашу семью. Во второй половине недели вам могут вернуть старый долг. РЫБЫ. Финансовая неделя будет достаточно успешной, если кардинально не менять свои планы и не искать новую работу. В понедельник и четверг будьте внимательны и осторожны, избегайте обманов. В пятницу вероятны финансовые поступления. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio. Газета «Золотой Рог», Владивосток.