Чтобы выиграть в новой лотерее, нужно угадать погоду

Для участия в лотерее Weather Lottery («Погодная лотерея») необходимо купить подписку на месяц за 25 австралийских долларов. Она включает в себя возможность выбрать любой день месяца и загадать для него 7 чисел. Числа — это десятичные доли температуры, измеренной в семи австралийских городах в полдень. Например, если в Мельбурне 32,5 градуса, то нужно отметить число 5.