Двухмесячник чистоты во Владивостоке набирает обороты

В рамках двухмесячника городские коммунальные службы ежедневно моют леерные ограждения, остановки общественного транспорта, очищают и пылесосят дороги, ведут работы по озеленению. К ним присоединяются и управляющие компании, включая муниципальную УК «Центральный», а также предприятия и организации различных форм собственности. «Управляйки» очищают от старой листвы и мусора косогоры, клумбы, придомовые территории, а также принимают заявки от жильцов на землю для цветников, саженцы, кустарники, песок для детских площадок и краску для их покраски во время общегородского субботника. «Спецзавод №1» готов бесплатно принимать мусор от организаций, участвующих в двухмесячнике чистоты. С 14 апреля в административно-территориальных управлениях начали выдавать специальные талоны на прием и утилизацию мусора, их выдают управляющим компаниям, ТСЖ и предприятиям, организующим субботники. Выдача талонов будет производиться до 26 апреля. С наступлением весны во Владивостоке началась ликвидация несанкционированных свалок, которые образуются во всех районах города. При этом наибольшее количество мусора скапливается вблизи частного сектора, на откосах и пустырях. Яркий пример - свалка мусора, которая регулярно образовывается по улице 1-я Шоссейная. Скопление мусора обусловлено нежеланием жильцов частного сектора заключать договоры на вывоз отходов с мусоровывозящими компаниями и оплачивать их услуги. Таким образом, городские коммунальные службы вынуждены убирать постоянно образующиеся свалки за счет бюджетных средств. Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» уже очистили и отмыли от зимней грязи, листовок и объявлений уличные фонари и приступили к их покраске, а кроме того, готовят к весенне-летнему сезону городские фонтаны. В настоящее время работники МУПВ ВПЭС ведут их «расконсервацию» на улице Адмирала Фокина и набережной Спортивной гавани - убирают защитные конструкции и тестируют насосные системы. В конце апреля чаши фонтанов покроют специальным составом, который заполнит микротрещины и другие повреждения, возникшие за зиму. Планируется, что фонтаны заработают уже в первых числах мая. Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.