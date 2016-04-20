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Модернизация Владивостокского морского рыбного порта послужит привлечению грузопотока
20 апреля 2016, 16:15
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (ВМРП) в ходе голосования XII Бизнес-Премии Приморского края уверенно набирает очки
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