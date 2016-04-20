Очередная "заморозка" пенсий может ограничить возможности НПФ

В 2015 году приморцы стали вдвое более активными в управлении средствами пенсионных сбережений, чем 5-6 лет тому назад. Если в 2009 году решение о передачи накопительной части пенсии в Управляющие компании (УК) приняли лишь 146 граждан, то в прошлом году заявление написал 4301 человек. Во многом это объясняется тем, что НПФ долгое время имели право инвестировать пенсионные накопления только через управляющие компании. А также тот момент, если пенсионные накопления находятся в доверительном управлении УК или ГУК, то назначение и выплату накопительной пенсии, учет средств пенсионных накоплений и результатов их инвестирования управляющими компаниями осуществляет ПФР. А НПФ все подобные процедуры проводят сами. По крайней мере, приморцы, судя по цифрам, предпочитают назначение пенсии под патронатом государства.