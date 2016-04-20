Очередная "заморозка" пенсий может ограничить возможности НПФ

Ряд законодательных изменений оставляют под вопросом полноценное развитие накопительной пенсионной системы
2015 год оказался финальным годом для распоряжения своей пенсией так называемыми «молчунами» А наступивший 2016 год стал третьим по очередности годом «заморозки» накопительной части пенсии граждан с 1967 года рождения. И, по всей вероятности, не последним, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Сотни тысяч перешли
Несмотря на очевидное торможение новой пенсионной реформы, в 2015 году негосударственная пенсионная отрасль неожиданно нашла поддержку среди населения. В 2015 году было подано рекордное количество заявлений на передачу накопительной части пенсии от государства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК). По итогам прошлого года более 4 млн россиян выбрали НПФ для формирования своей накопительной пенсии, в результате общее число клиентов негосударственных фондов превысило 30 млн человек.
Всего за 10 лет пенсионной реформы, с 2005 по 2015 гг., от приморцев поступило 214 221 заявлений о выборе способа инвестирования накопительной части пенсии. Как замечает начальник отдела организации и учета процесса инвестирования отдела Отделения ПФР по Приморскому краю Анна ГОЛУБНИЧАЯ, эта цифра не совсем корректна, т. к. застрахованные лица, переходившие из фонда в фонд, либо выбравшие управляющую компанию в течение всего этого периода, могли подавать заявления практически ежегодно. Количество НПФ-трансфер-агентов в Приморье практически не претерпело изменений. Это всероссийские лидеры рынка негосударственного пенсионного страхования: НПФ «Сбербанк России», НПФ «Будущее» (фактически фонд правопреемник НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», «НПФ «Благосостояние» приняло статус некоммерческой организацией, занимающееся пенсией железнодорожников, выведя из своих активов обязательное пенсионное страхование), НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ «РГС», «НПФ электроэнергетики», НПФ «Промагрофонд». При их посредничестве приморцы могли передать свои «накопительные» в любой из 37 НПФ страны (НПФ, имеющие право работать со средствами на обязательное пенсионное страхование).
Досье «Золотого Рога»: В 2015 году жители Приморья подали 10463 заявления, в том числе: заявлений о переходе из ПФР в НПФ – 3867; заявлений о переходе из НПФ в ПФР – 1432; заявлений о переходе из НПФ в НПФ – 863; заявлений о выборе УК – 4301 (по данным Отделения ПФР по Приморскому краю).
В 2015 году приморцы стали вдвое более активными в управлении средствами пенсионных сбережений, чем 5-6 лет тому назад. Если в 2009 году решение о передачи накопительной части пенсии в Управляющие компании (УК) приняли лишь 146 граждан, то в прошлом году заявление написал 4301 человек. Во многом это объясняется тем, что НПФ долгое время имели право инвестировать пенсионные накопления только через управляющие компании. А также тот момент, если пенсионные накопления находятся в доверительном управлении УК или ГУК, то назначение и выплату накопительной пенсии, учет средств пенсионных накоплений и результатов их инвестирования управляющими компаниями осуществляет ПФР. А НПФ все подобные процедуры проводят сами. По крайней мере, приморцы, судя по цифрам, предпочитают назначение пенсии под патронатом государства.
«Досье Золотого Рога»: Имущество фонда (тыс. рублей): ЗАО «НПФ Сбербанка» - 240 313 763, ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» - 212 240 829, АО "НПФ "БУДУЩЕЕ" - 159 733 308, ОАО «НПФ электроэнергетики» - 95 545 759, ОАО «НПФ Пенсионный Фонд «РГС» - 128 260 413, ЗАО «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» - 90 361 066, ЗАО «НПФ «Промагрофонд» - 80 548 634. Пенсии застрахованы
На сегодняшний день только 37 негосударственных пенсионных фондов являются участниками системы гарантирования и могут продолжать работу с обязательными пенсионными накоплениями граждан. По словам Николая СИДОРОВА, генерального директора НПФ «Будущее», в 2015 году окончательно оформилась система страхования пенсионных накоплений. Те фонды, которые до 2015 года не вступили в систему гарантирования, лишились возможности работать с пенсионными накоплениями россиян и вернули их в ПФР. При этом их единицы. Сегодня до 95% всех накоплений рынка находятся в фондах, которые вступили в систему гарантирования. «Замечу, что для вступления в систему фонды проходят целый ряд проверок, поэтому сам факт присутствия фонда в системе дает гарантию его надежности. Что, впрочем, не отменяет необходимость регулярного надзора», - уточняет глава НПФ.
С точки зрения, Александры МАКАРОВОЙ, руководителя Дальневосточной региональной дирекции ЗАО «НПФ «Промагрофонд», повышенная активность граждан была связана, прежде всего, осознанным выбором граждан - возможностью сохранить вариант формирования накопительной пенсии в полном объеме с учетом пополнения страховых взносов за счет работодателя и инвестиционного дохода. «Что касается НПФ «Промагрофонд», несмотря на сложный экономический период, нам удалось увеличить основные показатели деятельности, в том числе обеспечить уровень доходности, превышающий инфляцию. Годовая доходность фонда от инвестирования пенсионных накоплений за 2015 год составила 16,34%. Промагрофонд одним из первых российских НПФ стал инвестировать пенсионные накопления в региональные инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), т.е. в реальные отрасли экономики: строительство дорог, спортсооружений, мусоропереработку, объекты ЖКХ», - рассказала собеседница «Золотого Рога».
Об успехах в привлечении новых и удержании прежних клиентов говорит и вице-президент АО «НПФ электроэнергетики» Оксана ВЛАСЬЕВА. «На 1 апреля 2016 г. более 53 тысяч жителей региона доверили нам формирование своих пенсионных накоплений. При этом порядка 2 тысяч уже получают накопительную пенсию. Кроме этого, НПФ электроэнергетики реализует корпоративные пенсионные программы для многих градообразующих предприятий Дальнего Востока, таких как: «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), «Дальневосточная распределительная компания» (ДРСК), «Камчатскэнерго», «Сахалинэнерго», «Магаданэнерго», «Колымаэнерго», «Чукотэнерго», «Востоктелеком», «Усть-Среднеканская ГЭС», Зейская и Бурейская ГЭС и другие. Негосударственное пенсионное обеспечение является для нашего НПФ приоритетным направлением. И по итогам 2015 года в данном сегменте мы укрепили свои позиции: на 31.12.2015 г. под управлением Фонда находится 42 млрд руб. пенсионных резервов (ТОП-4 крупнейших НПФ)», - подчеркивает вице-президент НПФ. Активные перетоки закончились
Дискуссии о том, что же будет с накопительной частью пенсии и возможно ли ее вновь передавать из ПФР в частные НПФ и УК, не окончены.
По словам Ксении СОКОЛОВОЙ, глава дирекции ЗАО «КИТФинанс НПФ» по Приморскому краю, следует исходить из того, что «молчуны» остались с тем, что успели накопить к 31 декабря 2015 года, а выбравшие накопительную пенсию рассчитывают на поступление новых взносов начиная со следующего года. При этом обе категории застрахованных лиц по-прежнему могут выбирать, кому доверить управление пенсионными накоплениями – возможность менять НПФ или УК осталась.
«Активных перетоков клиентов в этом году мы не ожидаем: во-первых, уже нельзя использовать аргументацию относительно необходимости обязательно сделать выбор; во-вторых, досрочные переходы чреваты потерей инвестиционного дохода (если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком. – прим. «ЗР».); в-третьих, действующая заморозка взносов в накопительную пенсию и разговоры о планах по очередным изменениям пенсионной системы также продолжают играть негативную роль. Таким образом, большинство крупных игроков, и мы в том числе, сосредоточат свои усилия в этом году на повышении их лояльности и развитии сервисов. Кстати, В прошлом году «КИТФинанс НПФ» показал лучший результат работы за последние пять лет – доходность инвестирования составила 14,5% годовых, обогнав инфляцию на 1,6 %. Доходность размещения средств пенсионных резервов фонда за 2015 год - 16,81%», - резюмирует Ксения Соколова.
Николай Сидоров отмечает важный вопрос о продлении срока выбора варианта пенсионного обеспечения. По действующему закону он закончился 31 декабря 2015 г.: если до этого момента человек не решил, что хочет сохранить накопительную пенсию, то у него она автоматически перестала формироваться. У тех, кто остался «молчуном», теперь формируется только страховая пенсия. Однако правительство намеревалось вернуться к обсуждению продления сроков в начале этого года. Возможно, дискуссия действительно возобновится, и это будет новым этапом развития пенсионной системы. Заморожено почти 4 млрд
По мнению Оксаны Власьевой, ряд изменений в пенсионной политике государства последних лет оставляют под вопросом дальнейшее полноценное развитие накопительного компонента трудовой пенсии. Это продолжающаяся «заморозка» новых взносов (6%) на накопительную пенсию. Согласно закону, в 2014-2016 гг. пенсионные накопления не пополняются, и все взносы работодателя учитываются на лицевых счетах граждан в страховой пенсии в виде баллов. Все экспертное сообщество, в том числе и наш фонд, выражает надежду, что текущий год станет последним годом «заморозки». На начало 2016 г. объем рынка пенсионных накоплений составляет 3,6 трлн руб., при этом из них на долю НПФов приходится порядка 1,7 трлн руб. Это те самые «длинные» деньги, которые необходимы стране для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов. Конечно, накопительный компонент должен быть «разморожен» и полноценно работать. Во всем мире пенсионные накопления будущих пенсионеров активно работают на экономику, а не лежат мертвым грузом.
«Наша позиция осталась неизменной – заморозка пенсионных накоплений не идет на пользу рынку, сокращая объем «длинных» денег в экономике. Сегодня фонды участвуют в крупных инфраструктурных проектах, инвестируют средства в государственные ценные бумаги, акции и облигации крупных банков, предприятий реального сектора. К тому же на подходе новая приватизация, в которой, как рассчитывает государство, примут участие и НПФ. Очередная «заморозка» в 2017 г., если она состоится, ограничит возможности негосударственных пенсионных фондов», - считает глава НПФ «Будущее».
Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.