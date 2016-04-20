Президент компании ДНС хочет внести свою лепту в развитие Приморья, не покидая край

Имя президента компании ДНС Дмитрия АЛЕКСЕЕВА в предпринимательских кругах давно стало синонимом эффективного менеджмента: компания под его управлением уверенно прошла через экономические кризисы, а он сам не раз входил в число лучших менеджеров ИТ-отрасли России. Правда, сам Дмитрий Юрьевич не считает успехи компании сугубо своей личной заслугой. «Это результат работы всей нашей команды, причем не только топ-менеджмента, но и каждого сотрудника 15-тысячного коллектива», - отмечает бизнесмен. Досье "Золотого Рога": Президент группы компаний ДНС Дмитрий Алексеев в 1996 году окончил факультет радиоэлектроники и приборостроения Дальневосточного государственного технического университета и уже через два года с партнерами основал компанию ДНС. Сеть магазинов электроники постепенно переросла в федеральную, а помимо развития ретейла ДНС построил в пригороде Артема собственное производство и логистический комплекс «Янковский». Но гибкость компании – не только в способности находить новые направления для развития, но и в стабильном удержании своей доли на рынке в весьма непростое время. И ДНС в этом плане можно приводить в качестве успешного примера. «Экономический кризис не обошел стороной и ретейлеров – рынок бытовой техники и электроники несколько просел. Но надо не прекращать работать, и тогда можно пережить любые трудности. В нашей отрасли мы видим еще свободные ниши для роста, и развиваться не перестанем, несмотря ни на какие внешние бури и невзгоды. Сегодня это получается чуть медленнее, чем если бы внешние факторы были более благоприятными, но динамика все равно есть», - говорит Дмитрий Алексеев. Слова президента компании действительно имеют под собой реальную почву: несмотря на сложную ситуацию с курсом валют (а большая часть ассортимента компании все-таки имеет привязку к доллару), по итогам 2015 года обороты компании не упали, а выручка уверенно шла в рост. «Не совсем справедливо двигать меня на какого-то суперменеджера, потому что результаты ДНС – это результаты работы всей команды, - отмечает Дмитрий Алексеев. – И среди нас есть люди, у которых менеджерские качества развиты гораздо лучше, чем у меня. По мере расширения нашего бизнеса в нашу команду вливаются новые люди, среди них много молодых и активных, которые выросли в компании. Целеустремленность, желание работать и учиться новому – это главные качества, на которые я обращаю внимание при подборе людей в команду. Стараемся такие кадры подмечать и постепенно подтягивать их к управлению». Каждый из топ-менеджеров имеет в компании свои задачи и полномочия, и к соперничеству среди управленцев Дмитрий Алексеев относится спокойно: «Конкуренция – это двигатель прогресса. Только она должна быть конструктивной, и направлена не против кого-то, а за что-то. Тогда будет толк». Есть у Дмитрия Алексеева и еще один проект, который на сегодняшний день прямого отношения к бизнесу ДНС не имеет. Но если посмотреть чуть дальше, вполне может стать примером нового подхода бизнеса к подготовке кадров. При чем не только для своих собственных нужд, но и для всего региона. Речь - о Центре развития робототехники, в котором на сегодняшний день обучается около 600 детей от 6 до 18 лет. «Для меня это прекрасная отдушина, - говорит Дмитрий Алексеев, который сам лично много времени отдает работе в Центре. – Этот проект нельзя рассматривать как бизнес. Несмотря на то что он частично самоокупаем, для нашего бизнеса он затратен – закупку оборудования и поездки на соревнования, в том числе и на Робофест, который сейчас проходит в Москве, оплачиваем за счет компании. Но я верю, что от этого в перспективе будет польза и нашему бизнесу, и той территории, на которой мы живем». Кстати, к родному краю у Дмитрия Алексеева отношение особое. И, несмотря на то что он вполне мог бы управлять своим бизнесом из любой точки мира, он остается патриотом Приморья. «Тот Рубикон, когда посещали мысли уехать из Приморья, уже давно пройден. И моя личная цель заключается в том, чтобы внести свою лепту в развитие края как территории не только для бизнеса, но и для комфортной жизни людей», - подытоживает глава ДНС. Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.