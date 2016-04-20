Всемирно известный приморский музыкант Илья ЛАГУТЕНКО имеет шанс повторить судьбу Леонардо ДИ КАПРИО. Подобно голливудскому актеру, получившему заслуженный «Оскар» далеко не с первой попытки, основатель группы «Мумий Тролль» может стать почетным гражданином Владивостока с третьей попытки. На днях комиссия по присвоению этого звания рекомендовала кандидатуру Лагутенко для утверждения депутатами Думы Владивостока. пишет Деловая газета "Золотой Рог". К 1 апреля - последнему сроку приема предложений по персонам, достойным стать почетным гражданином, - полный пакет необходимых документов был представлен по четырем кандидатурам. Кандидатуру главы приморского отделения правозащитной организации «Мемориал» Юрия ТРИФОНОВА комиссия рассматривать не стала, поскольку к назначенному сроку документу по нему не были предоставлены. Кандидатуры ученого Галины СУХОДОЛОВОЙ и заслуженного работника культуры Виктора ВАСЮТИНА члены комиссии назвали заслуженными и достойными, однако, как показало позже рейтинговое голосование, поддерживать их выдвижение никто не стал. Более оживленное обсуждение вызвала кандидатура известного музыканта, основателя группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, предложенная ректоратом ДВФУ. - Я не хотела бы оценивать творчество Лагутенко, а оценила бы вклад этого человека в культурное развитие Владивостока. Достаточно упомянуть два крупных культурных события - кинофестиваль «Меридианы Тихого» и музыкальный фестиваль V-Rox стали настоящим магнитом. Эти мероприятия продвигают наш город во внешнюю среду, работают на то, чтобы Владивосток стал культурным центром АТР, - поддержала кандидатуру Ильи Лагутенко председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы Владивостока Ольга ВОРОЖБИТ. В свою очередь, заместитель проректора ДВФУ по учебной и воспитательной работе Сергей МАТЛИН назвал Лагутенко самым известным выпускником университета и самым известным жителем Владивостока. А благодаря хиту «Владивосток-2000» сегодня всерьез обсуждается возможность появления видов столицы Приморья на новых российских купюрах. Напомним, что в прошлые годы кандидатура Лагутенко, несмотря на широкую известность, не находила достаточной поддержки среди членов комиссии. Музыканта уже дважды выдвигали на получение почетного звания, но в 2011 году почетным гражданином стала Герой Соцтруда Анна ЧУЛКОВА, которой жители страны обязаны рецептом конфет «Птичье молоко», а в 2014 году Лагутенко проиграл конкуренцию первому вице-премьеру РФ, куратору строек саммита АТЭС Игорю ШУВАЛОВУ. Не было единодушия и на этот раз: входящие в состав комиссии почетные граждане Владивостока Геннадий ЛАЗАРЕВ, Раиса ЗАГЛЯДКИНА и Евгений МАЛЯВИН сочли, что наиболее достойным претендентом является председатель совета ветеранов войны и труда ДВМП Владимир ЛЕГЕЦКИЙ. - Этот человек всю жизнь посвятил реальному производству, а выйдя на пенсию, уже четверть века проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и защищает интересы пенсионеров. Я считаю, что с позиций заботы о наших гражданах кандидатура Легецкого в наибольшей степени соответствует званию «Почетный гражданин Владивостока», - аргументировал Евгений Малявин. После обсуждения кандидатур члены комиссии перешли к рейтинговому голосованию по каждой из фамилий. За Илью Лагутенко проголосовало шесть членов комиссии, а за Владимира Легецкого - трое. Таким образом, именно кандидатура Лагутенко будет предложена для присвоения звания «Почетный гражданин Владивостока». Окончательное решение по кандидатуре Лагутенко депутаты примут на заседании гордумы 28 апреля. - Каждый из тех, кто выдвинут на соискание почетного звания, достоин его. Но достойнейший из достойных всегда один, - прокомментировал председатель комиссии по рассмотрению документов на звание «Почетный гражданин Владивостока», депутат Владимир ЛАТЫШЕВ. - Не секрет, что выборы почетного гражданина иногда превращались в настоящее испытание, дебаты с политической подоплекой. Я считаю, что на этот раз комиссия отработала очень четко. Напомним, что лица, которым присвоено звание «почетный гражданин Владивостока», имеют право на ряд льгот, а также право на внеочередной прием руководителями органов местного самоуправления. Ранее почетные владивостокцы также получали ежемесячное пособие в размере 15 тыс. руб., однако в 2014 году по настоянию прокуратуры выплату отменили в связи с высокой зависимостью бюджета города от дотаций сверху. Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.