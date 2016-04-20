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Приморцев приглашают на Забег добрых дел

20 апреля 2016, 13:40
Средства от Забега добрых дел, который состоится 29 мая в шести российских городах, в том числе во Владивостоке

Средства от Забега добрых дел, который состоится 29 мая в шести российских городах, в том числе во Владивостоке, будут направлены на расширение единственного в стране отделения для пациентов с буллезным эпидермолизом в Научном центре здоровья детей Министерства здравоохранения РФ (НЦЗД Минздрава РФ), пишет Деловая газета "Золотой Рог". Благодаря пожертвованиям участников и болельщиков благотворительного забега в два раза больше «детей-бабочек» смогут получить необходимую помощь и уход на базе ведущего педиатрического учреждения страны. Часть средств, собранных от забега, пойдет также на обустройство специальной игровой комнаты. Благотворительный Забег добрых дел состоится 29 мая в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Челябинске, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и 26 июня в Москве. Регистрация на Забег добрых дел открыта на сайте www.babochkabeg.ru до 29 апреля. На сайте забега можно сделать электронное пожертвование, выбрав кнопку «Не бегу, но помогу». Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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