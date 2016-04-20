Приморцев зовут подышать "Горным воздухом"

Горнолыжный комплекс Сахалина «Горный воздух» уже в летнем сезоне планирует начать продажу комплексных туров и за два года довести число клиентов до 300 тыс. Предварительная стоимость тура на три ночи на двух человек с перелетом из Владивостока, проживанием в отеле 3-4 звезды, завтраком и ски-пассом заявлена в 25 тыс. рублей. Эксперты сомневаются, что активно развивающийся курорт сможет удержать заявленные цены, даже с учетом «замораживания» цен на авиабилеты авиакомпанией «Аврора», пишет Деловая газета "Золотой Рог". Инвестиции в территорию опережающего развития (ТОР) «Горный воздух», созданной на базе одноименного горнолыжного комплекса в Южно-Сахалинске, в 2016 году составят около 3 млрд рублей, в целом проект развития горнолыжного курорта оценивается в 16 млрд рублей, заявил на презентации курорта министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон ЗАЙЦЕВ. Досье "Золотого Рога": Горнолыжный курорт предлагает 14 трасс различного уровня сложности как для новичков, так и для профессионалов. Их общая протяженность - более 23 км. «Горный воздух» предоставляет три зоны катания: «зеленые» спуски подойдут для тех, кто только делает первые шаги, «красные» - тем, кто уверен в своих силах, а «черные» трассы смогут испытать профессионалы. Также на комплексе действуют учебный склон, трасса для ски-кросса и сноуборд-парк. Мягкая и снежная зима позволяет продлить сезон, который начинается в декабре, вплоть до конца апреля. Министр пояснил, что с приданием «Горному воздуху» статуса ТОР резко активизировались потенциальные инвесторы курорта. «За счет резидентов будут построены кафе, гостиницы, шале. Всего на развитие ТОР до 2020 года будет направлено 16 млрд рублей, около половины - частные инвестиции. Однако доля внебюджетных источников может увеличиться», - сказал Зайцев. Сегодня готовность участвовать в реализации проектов подтвердили десять инвесторов, в том числе «Корпорация развития Сахалинской области» (находится в управлении АО «Фонд развития Дальнего Востока»), которая может профинансировать строительство биатлонного комплекса и аквапарка. Также корпорация вложится в реконструкцию аэровокзала в Южно-Сахалинске. «Согласно «дорожной карте» проекта, в 2016 году на объекте начнутся работы по расширению зоны катания до горы Красная. В итоге комплекс прирастет 14 км новых трасс; строительство генератора искусственного снега на горе Большевик, трех подъемников и wellcome-центра», - сказал Антон Зайцев. В течение шести лет годов планируется создать около 60 км трасс, девять новых канатных дорог, построить гостиницы и шале на 600 номеров, рестораны и кафе на 220 мест. В итоге область сможет привлекать до 300 тыс. туристов в год, считают власти. Первой инвестплощадкой станет проект по возведению водно-спортивного комплекса. На данный момент подтверждено финансирование и завершается процесс оформления земельного участка. В настоящее время разработан генплан развития «Горного воздуха», который также предусматривает расширение летней инфраструктуры. В дальнейшем планируется, что «Горный воздух» будет работать круглогодично. «Здесь будет один из самых больших в Азии веревочный городок. Трасса для горных велосипедов уже есть, но требует доработки. Основная часть летних объектов будет введена в этом году, оставшаяся - в 2017 году», - пояснила советник губернатора по туризму, заместитель директора Спортивно-туристического комплекса (СТК) «Горный воздух» по развитию Наталья ОСИПОВА. Свою лепту в развитие проекта уже вносят и сотовые операторы. Так, ПАО «МегаФон» ввело на горнолыжном комплексе новейшую технологию беспроводной связи LTE-Advanced. Ту самую, о которой в восторженных тонах отзываются посетители горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи. Новая технология обеспечивает передачу данных вдвое быстрее, чем в сетях 4G/LTE. «Горный воздух» не случайно выбран первой точкой Южно-Сахалинска, где запущена самая современная технология LTE-Advanced. Это не только излюбленное место отдыха сахалинцев и дальневосточников, но и площадка для спортивных мероприятий самого высокого уровня и база для подготовки спортсменов. «Горный воздух» - четвертый спортивный объект в стране, наряду с сочинским комплексом «Роза Хутор», челябинской ледовой ареной «Трактор» и хабаровской «Ерофей Ареной», где доступен LTE-Advanced. Не секрет, что в телекоммуникационном секторе большая конкуренция. Удержать действующих и привлечь новых клиентов можно только обеспечивая высокое качество связи и сервиса. И мы гордимся, что именно активно развивающийся Сахалин стал третьей точкой на дальневосточной карте «МегаФона», где уже доступен LTE-Advanced. Обещаем на этом не останавливаться», - говорит директор Дальневосточного филиала «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН. Отметим, что с начала сезона «Горный воздух» посетило более 60 тыс. гостей - на 20% больше, чем в прошлом году. Основной поток составили дальневосточники: жители Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре. «Гостиницы дали нам прекрасные преференции, я не буду называть размер агентской скидки, но она существенная. Поэтому уже в июне мы планируем начать ранее бронирование на следующий горнолыжный сезон. Идут переговоры с авиакомпанией «Аврора» по предоставлению «мягких блоков» (договора на квоту мест на регулярных авиарейсах. – Прим. «ЗР»). по дальневосточным направлениям. Предварительная стоимость тура на три ночи на двух человек с перелетом из Владивостока, проживанием в отеле 3-4 звезды, завтраком и ски-пассом составит 25 тыс. рублей. На первых порах в планах принимать по 70 туристов каждую неделю из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска. Работаем над тем, чтобы тур из Москвы на неделю с перелетом на двоих стоил от 80 тыс. рублей», - сказала Наталья Осипова. Остается добавить, что «Горный воздух» не собирается замыкаться на России и имеет далеко идущие планы по привлечению туристов из АТР, в первую очередь японцев, которые до сих пор считают Сахалин частичкой своей территории. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.