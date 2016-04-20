Россияне массово забирают валюту из банков

Россияне начали забирать средства с депозитов, прежде всего валютных, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По данным Центробанка, которые содержатся в свежем обзоре банковского сектора, в I квартале 2016 года объем вкладов снизился на 3%. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что россияне забирают деньги из банков по бедности, другие уверены, что отток с депозитов происходит за счет состоятельных клиентов.
В прошлом году объем вкладов населения увеличивался из месяца в месяц (за редчайшим исключением). Своего апогея тенденция достигла в декабре 2015-го, когда ежемесячный прирост составил 8% и средства физических лиц на депозитах составили 23,2 трлн рублей. Однако уже в этом году тенденция пошла на спад. Если в январе объем вкладов уменьшился на 1,8%, то уже в марте - на 2%. Даже с учетом валютной переоценки очевидно, что тренд развернулся. На 1 апреля 2016 года население хранило на вкладах уже 22,5 трлн рублей.
Аналитик EXANTE Евгений Славнов связывает этот процесс с общей ситуацией в стране, а также тарифной политикой банков.
- В прошлом году люди откладывали на черный день. Тем более этому способствовали достаточно высокие ставки, которые стали следствием резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 17% в декабре 2014 года. Но в этом году реальные доходы падают. Люди просто начали проедать заначки, - не сомневается Евгений Славнов.
Кроме того, отмечает он, банки снизили ставки, что не способствует сохранению средств в банках. Так, по данным мониторинга ЦБ максимальных процентных ставок десяти крупнейших кредитных организаций с наибольшим количеством средств физлиц, в январе 2015 года этот показатель составлял 15,3%, а на 1 апреля 2016 года - 9,7%.
Про эффект от снижения ставок рассказали «Известиям» и в пресс-службе ВТБ24.
- В I квартале на рынке депозитов сложилась ситуация избыточной ликвидности. У банков отсутствует потребность в максимизации привлечения средств частных клиентов, фокус внимания смещен на удешевление привлекаемых ресурсов, - подчеркнули в кредитной организации.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий обращает внимание, что за I квартал 2016 года рублевые вклады практически не изменились - они сократились всего на 0,2%.
- А вот валютные вклады уменьшились существенно - на 9,7% в рублевом эквиваленте, или на 3,0% - в долларовом (разница объясняется укреплением рубля относительно доллара на 7,5% за I квартал. Таким образом, имел место исключительно отток валютных вкладов - на $2,8 млрд, - приводит он расчеты.
По мнению Максима Осадчего, валютные вкладчики - наиболее состоятельные и наиболее финансово грамотные вкладчики, их пугают дискуссии о возможной заморозке валютных вкладов. Он полагает, что эти клиенты банков предпочитают перевести свои средства в наличную форму, чтобы хранить дома, или отправляют в зарубежные кредитные организации.
В ВТБ24 указывают, что на валютные вклады повлиял эффект переоценки, однако отмечают и то, что запас валютной ликвидности в банковской системе действительно избыточен. Именно это, как подчеркивает Евгений Славнов, привело к тому, что кредитные организации устанавливают практически запретительные ставки на валютные вклады.
- Банкам не очень нужна сейчас валютная ликвидность, особенно учитывая повышение требований по резервированию кредитов в валюте. Поэтому и привлекать валюту они не очень стремятся, устанавливая низкие ставки по вкладам, - говорит аналитик.
Например, на днях стало известно, что трендмейкер на банковском рынке Сбербанк, который без того снизил с начала года ставки по валютным депозитам на 2–3 п.п, может вообще довести обещанную доходность по этим вкладам практически до нуля. Об этом Bloomberg сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов, отвечающий за финансовый блок работы организации.
В пресс-службе Центробанка объяснили снижение объема вкладов фактором сезонности, отметив, что, например, в I квартале 2014 года также наблюдался отток. Однако в тот период граждане забирали деньги и в III, и в IV кварталах, что было связано с волатильностью на рынках в связи с девальвацией. А уже 2015 год начался с роста - по данным регулятора, он составил 1,9%.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.