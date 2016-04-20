Россияне массово забирают валюту из банков

В прошлом году объем вкладов населения увеличивался из месяца в месяц (за редчайшим исключением). Своего апогея тенденция достигла в декабре 2015-го, когда ежемесячный прирост составил 8% и средства физических лиц на депозитах составили 23,2 трлн рублей. Однако уже в этом году тенденция пошла на спад. Если в январе объем вкладов уменьшился на 1,8%, то уже в марте - на 2%. Даже с учетом валютной переоценки очевидно, что тренд развернулся. На 1 апреля 2016 года население хранило на вкладах уже 22,5 трлн рублей.