С 1 января 2017 года в России будут менять паспорта

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Закон о внедрении универсальной электронной карты был принят в 2010 году (предполагалось, что уже в 2014 году она будет выпущена для каждого россиянина), тогда же было создано ОАО «УЭК» — как оператор новой системы. Его акционерами являются Сбербанк (45,05%), Сбербанк КИБ (24,57%), банки «Ак Барс» и «Уралсиб» (по 12,8%) и «РТИ Микроэлектроника» (4,78%). Помимо акционеров, в системе УЭК участвуют еще около двух десятков банков, УЭК принимаются во всей инфраструктуре банков — участников системы, это около 2/3 всех банкоматов в России и около 40% эквайринговой сети банков в торговых сетях.