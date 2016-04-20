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В МФЦ можно купить билет и оплатить услуги ЖКХ

20 апреля 2016, 13:05
В многофункциональных центрах "Мои документы" приморцы смогут купить билет или заплатить за услуги ЖКХ
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ЖКХ

В многофункциональных центрах «Мои документы» приморцы смогут купить билет или заплатить за услуги ЖКХ. Развивать дополнительные услуги для населения в МФЦ поручил губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе рабочего визита в Партизанский городской округ, пишет Деловая газета "Золотой Рог" Глава региона посетил Партизанский МФЦ «Мои документы» в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Центр был открыт в конце прошлого года, но уже оказал горожанам более тысячи услуг. В перечне услуг МФЦ - более 100 наименований. Директор центра Елена Ремизова рассказала, что многофункциональный центр пользуется большой популярностью у жителей города – некоторые приходят даже просто на экскурсию. По результатам недавнего опроса пользователи оценили качество услуг на твердую пятерку. Отметим, сегодня государственные услуги приморцы могут получить в 37 многофункциональных центрах и 75 структурных подразделениях по всему краю. Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#ЖКХ#Приморье#Бизнес
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