В России создано приложение, преобразующее мысли в музыку

— Пользователь DoReMind может выбрать набор звуков, который будет отображать его мысли, длительность нот и один из двух режимов: «внимание» или «медитация», — поясняет Статут. — Предусмотрен также и автоматический выбор режима. Если у вас в конкретный момент превалируют ритмы мозга, связанные со вниманием, то вам лучше строить музыку в этом режиме. В любом случае выбирать будет сам пользователь. Он сможет записывать музыку и автоматически привязывать к дате создания.