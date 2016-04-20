Жителям Приморья стала доступна "Безлимитная Россия"

«Новый тарифный план «Безлимитная Россия» – это звонки на любые стационарные телефоны без ограничений, а также снижение стоимости вызовов на все мобильные телефоны. Больше нет разницы между звонками во Владивосток, Хабаровск и Калининград – вызовы на все домашние телефоны в стране включены в тарифный план без какой-либо тарификации. У наших клиентов появилась возможность звонить в любой населенный пункт России с минимальными затратами», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.