Банки будут проверять заемщиков по единой базе мобильных номеров

В России может быть создана единая база данных мобильных номеров. К разработке законопроекта, который узаконит проверку принадлежности номеров сотовых операторов их владельцам, приступило Минкомсвязи. С помощью базы коллекторские агентства и банки смогут установить, что конкретный мобильный телефон принадлежит гражданину с соответствующим ФИО, рассказал «Известиям» источник, близкий к Минкомсвязи. По его словам, необходимость новации назрела в связи с ситуацией на рынке взыскания банковских долгов. Часто абоненты выкидывают симки, а через шесть месяцев операторы передают номера новым владельцам. В итоге взыскатели не могут найти должников плюс беспокоят законопослушных граждан, не имеющих отношения к заемщикам. Поправки должны быть внесены в закон «О связи». В настоящее время они разрабатываются с участием представителей банков и коллекторских агентств. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Минкомсвязи. Доступ к базе будет открыт не для всех участников рынка, его однозначно получат банки, говорит собеседник. По словам источника, перечень имеющих доступ к базе и порядок такого доступа установит правительство. Официальные представители Минкомсвязи сочли комментарии по теме преждевременными. Банкиры и коллекторы подержали новацию. - Данная база будет работать по аналогии с бюро кредитных историй, куда заинтересованные в рассылках или кампаниях обзвона организации смогут на платной основе делать запросы об актуальности номеров, - считает начальник департамента по работе с проблемной задолженностью группы Бинбанка Сергей ГОЛЕЦ. - Персональных данных клиентов в базе не будет, только номер и дата заключения последнего договора по этому номеру. По словам представителя Бинбанка, плюс для банков заключается в том, что они смогут сократить свои затраты на звонки и SMS третьим лицам, которые не имеют отношения к клиенту. - Однако новые номера с помощью этой базы банки получать не смогут, - указывает Сергей Голец. - Для клиентов в данном случае никаких минусов нет, поскольку их персональные данные не раскрываются. При этом снижается вероятность того, что гражданина будут беспокоить по поводу долгов незнакомых ему людей, равно как и присылать SMS об акциях в магазинах парфюмерии, на которые подписался предыдущий владелец номера. Однако пока не ясно, как будет решаться вопрос с датой заключения последнего договора по номеру, если речь идет о переходе к другому оператору с сохранением номера, ведь дата договора будет свежей, а номер и владелец - прежними. По словам зампреда Локо-банка Андрея ЛЮШИНА, преимущества новации можно будет оценить только тогда, когда будут доступны перечень услуг и тарифы для этого сервиса. - Но создание сервиса, упрощающего идентификацию физлиц, в любом случае можно расценивать только позитивно: база может использоваться во всем кредитном цикле - от выдачи до сбора, и помогать в том числе и взыскателям, - уверен Андрей Люшин. По словам президента компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елены ДОКУЧАЕВОЙ, в большинстве развитых стран, где рынок коллекторских услуг существует уже несколько десятилетий, подобные законодательные акты действует давно и признаны эффективными. - Например, в Норвегии коллекторские агентства имеют доступ к информации о должнике, в том числе к его персональным данным, включая и номер мобильного телефона, что позволяет проверить его на актуальность, - поясняет Докучаева. - В свою очередь, в России зачастую коллекторские агентства звонят тем, кто не является не только должником, но и не имеет к последнему никакого отношения. По словам Елены Докучаевой, сейчас большая часть жалоб на действия профессиональных коллекторов относятся к категории «я не тот, кто вам нужен» - когда люди ошибочно числятся должниками или поручителями. На такие жалобы приходится около 80–90%. - Но проверить эту информацию - говорит ли собеседник правду или должник пытается уклониться от выполнения своих обязательств, - у коллекторских агентств нет возможности, поэтому реализация инициативы необходима, - считает президент «Секвойи». Юристы и сотовые операторы против создания единой базы данных мобильных номеров. - Возможный положительный эффект от создания базы мобильных номеров в решении описанных ниже проблем будет минимальным, при этом откроются новые горизонты для злоупотреблений вследствие утечки информации, - уверена партнер компании «Юков и партнеры» Светлана ТАРНОПОЛЬСКАЯ. - Кроме того, SIM-карты часто приобретаются одним лицом, а используются другим - это нормальная ситуация, которую нет возможности ограничить как-то законодательно, и это сводит эффект от создания такой базы мобильных номеров к нулю. В пресс-службе компании «Билайн» также заявили, что создать базу данных мобильных номеров - значит подвергнуть риску персональные данные клиентов. По мнению Светланы Тарнопольской, решать проблему нужно совсем с другой стороны - путем наложения законодательных ограничений на вмешательство в частную жизнь граждан с использованием средств мобильной связи, а не при помощи создания базы данных телефонных номеров. - Можно также законодательно запретить операторам мобильной связи передавать номера новым владельцам, - уверена собеседница. Газета «Золотой Рог», Владивосток.