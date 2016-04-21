Китай интересуется партнерством с Приморьем

Китайские партнеры готовы создавать условия для размещения совместных производств на территории провинции Цзилинь, сообщил руководитель торгово-промышленной палаты Приморского края Борис СТУПНИЦКИЙ по итогам визита официальной делегации Приморья в китайскую провинцию Цзилинь, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Борис Ступницкий, возглавлявший бизнес-миссию приморских предпринимателей в китайскую провинцию Цзилинь, отметил большой интерес иностранных партнеров к сотрудничеству. «Речь идет о производстве на территории провинции Цзилинь продукции из российского сырья по российским технологиям и с участием российских специалистов. В дальнейшем продукция будет реализовываться на территории КНР», - отметил глава Приморской ТПП. С российской стороны участие в бизнес-миссии приняли около 30 бизнесменов, тогда как количество участников из КНР превысило 200 человек. «Такое внимание подтверждает заинтересованность китайских партнеров в развитии торгово-экономических связей между нашими регионами», - отметил Борис Ступницкий. В ходе визита официальной делегации администрации Приморского края под руководством вице-губернатора Сергея НЕХАЕВА в КНР китайским инвесторам презентовали более 100 приморских проектов, в том числе Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития «Надеждинская», «Михайловский» и «Большой Камень». Газета «Золотой Рог», Владивосток.