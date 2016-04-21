Молочный рынок Приморья хотят избавить от захватившего его фальсификата

По мнению специалистов контрольного органа, это может свидетельствовать о применении жиров немолочного происхождения при их производстве. В «черном» списке - местные Собственно, это не первый инцидент, связанный с обнаружением фальсифицированной молочной продукции на приморском рынке. Три года тому назад разразился громкий скандал в крае, когда были получены результаты исследования молока ряда производителей, инициированного Союзом животноводов Приморья. Тогда выяснилось, что на прилавках Владивостока имеются продукты амурского и хабаровского производителей, на упаковке которых написано «молоко», не содержащие молока совсем, т.е. 0% животных жиров и 0% животных белков. Но, как показали последующие события, спрос на продукты под этими марками если и упал, то незначительно, и продолжает держаться на высоком уровне до сих пор. Потребители не очень хотели отзываться от дешевых продуктов. Сегодня же в списке продуктов с признаками фальсификации оказалась в том числе и продукция некоторых местных производителей. Собственно, сельхозпроизводителей в Приморье сегодня совсем немного. И те, что есть, представляют собой, в общем-то, небольшие фермы, содержащие в отдельных случаях до 500 голов дойного стада, а в большинстве своем не более 300 голов. Некоторые из них имеют перерабатывающие цеха и поставляют на рынок уже готовый продукт в ассортименте. Относительно крупным в молочной отрасли края предприятием сегодня является только ХАПК «Грин Агро», где содержится 1800 дойных коров. В нашем крае появление такого производителя подняло отрасль на другой технологический уровень и существенно повлияло на ситуацию с предложением на молочном рынке. Парадоксы молочного рынка В то же время сельские фермы со своим небольшим поголовьем и цехами по переработке за последние годы сумели обзавелись собственными торговыми марками и, по сути, вывели на рынок устойчивые бренды, завоевавшие доверие потребителей. И если кого они и смущали, то, пожалуй, только экспертов рынка, обращавших внимание на некоторое несоответствие, с их точки зрения, объемов самого молока, которое могут дать 300-500 коров, и количества молочной продукции под брендами этих ферм на полках магазинов края. - Мы сегодня всеми коровами, которые есть в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах в Приморском крае, доим по 42 грамма молока на жителя в сутки, - говорит руководитель СХПК «Новолитовский» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ. - Можно ли сделать столько продукции из этого молока, сколько поставляют в торговлю молокозаводы? А ведь не секрет, что на производство 1 кг творога нужно 8 литров молока, 1 кг сыра в зависимости от сорта необходимо 6-8 литров, на 1 кг масла сливочного - 20 литров молока. Где берут сырье для этих продуктов в крае? Парадокс этой ситуации заключается еще и в том, что названные Россельхознадзором марки продуктов с признаками фальсификации принадлежат тем местным производителям, которых, мягко говоря, не обижали при распределении господдержки. Как неоднократно писала газета «Золотой Рог», распределение господдержки в молочной отрасли Приморского края – один из самых конфликтных вопросов в сельскохозяйственном бизнесе, который с завидным постоянством периодически обостряется. Проблема заключается в разнице уровня поддержки разных производителей. По словам сельхозпроизводителей, эта разница варьируется в пределах от 32 руб. на литр произведенного молока до 4 руб. на тот же литр. И это притом что закупочная стоимость молока для переработчиков сегодня находится на уровне 27-28 руб. за литр, т.е. ниже уровня господдержки отдельных производителей. В это же самое время на другом конце в этой ситуации оказываются те производители, которые при весьма скромной господдержке все же продолжают развивать производство. И их продукция в этом черном списке Россельхознадзора отсутствует. Новая стратегия контролеров А между тем Роспотребнадзор опубликовал пару недель назад на своем официальном сайте новый документ - проект Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. В Стратегии, разработанной по поручению президента страны, предлагается ряд нововведений, в том числе создать единую информационную систему отслеживания движения продовольственных товаров - от компонентов до готовой продукции, и ввести обязательную госрегистрацию основных видов пищевых добавок, ароматизаторов и заквасок, а также предусмотреть для отдельных видов пищевой продукции введение сортности и градаций качества в зависимости от используемого сырья. - У потребителя должно быть четкое понимание, что за продукт ему предложен и почему он столько стоит, - говорит управляющий ХАПК «Грин Агро» Богдан ХИЛЬКО. – На прилавке могут рядом находиться две–три пачки молока разных производителей, и потребитель не в состоянии определить, чем они отличаются. А вместе с тем состав молока, его качества, на самом деле, могут существенно отличаться. Например, молоко может быть собрано у тысячи частников с самыми разными условиями содержания животных, состояния их здоровья и соответственно качества молока от этих коров. Или оно поступает из молочных ферм, где есть лаборатории и системы контроля, как состояния животных, так и качества молока, и где уровень безопасности продукции гораздо выше. Отличаться также, причем существенно, может и качество сухого молока, используемого при производстве некоторых молочных продуктов. Но потребитель, выбирая молоко той или иной марки, об этих различиях ничего не знает. В то же время среди производителей молочной продукции можно услышать самые разные оценки ожидаемых нововведений. В стране, как известно, действуют обязательные технические регламенты на основные виды продукции, пришедшие на смену советской системе Госстандарта. Список разрешенных пищевых добавок на территории Таможенного союза был утвержден Евразийской экономической комиссией в 2012 году. Согласно этим документам список использованных средств производители должны указывать на этикетке продукта. - Фальсификат – это проблема проблем в молочном животноводстве, - говорит президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края Алексей РАЧЕНКОВ. - Я занимаюсь производством молока и полагаю, что разбираюсь в нем, но при этом не могу отличить молоко, изготовленное из сухого сырья и пальмового масла от натурального молока, потому что сегодня технологии на таком высоком уровне, что определить это самостоятельно без исследования продукта сложно. И информация на этикетке не всегда отвечает тому, что есть в составе на самом деле. Я видел в магазине в одном из районов в Приморском крае пакет молока литровый стоимостью 35 рублей. Понятно, что если мы сегодня сдаем молоко по 27-28 рублей, то переработанный и разлитый в упаковку продукт столько стоить не может. Я вижу два способа борьбы с фальсификатом: контроль за соблюдением технического регламента на молоко и молочную продукцию и расширение возможностей для местных товаропроизводителей продавать свою продукцию. На мой взгляд, не нужно придумывать что-то новое, давайте заставим работать то, что уже есть, и доведем этот механизм до совершенства. Основной потребитель читает этикетку и там должна быть достоверная информация. Технический регламент именно это и прописывает. Вот здесь надо контролировать. Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.