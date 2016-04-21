Не создавай себе "панаму"

Приморских владельцев зарубежных активов и счетов в иностранных банках призывают к добровольному декларированию Вопросы деофшоризации и повышения налоговой прозрачности в последние несколько лет активно обсуждаются в нашей стране, они занимают ключевое место в налоговой повестке стран-членов «Группы Двадцати», Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕС. Международным сообществом проводится серьезная системная работа по пересмотру и совершенствованию международных и национальных налоговых правил, направленная на устранение возможностей для сокрытия активов и финансовых счетов в так называемых офшорах. Существенным изменениям подвергается в том числе законодательство в области валютного контроля, противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, контролируемых иностранных компаний, а также правила раскрытия бенефициарных собственников. Сегодня для налоговых органов всего мира, включая ФНС России, фактически перестала существовать банковская тайна. С 1 июля 2015 года Российская Федерация присоединилась к Совместной конвенции ОЭСР и Совета Европы о взаимной административной помощи по налоговым делам, и ФНС России уже имеет возможность направлять налоговые запросы в более чем 90 стран и юрисдикций, включая офшоры. Это актуально и для налогоплательщиков Приморского края, в числе которых есть немало владельцев активов в различных странах. Прокомментировать ситуацию деловая газета «Золотой Рог» попросила руководителя Управления ФНС России по Приморскому краю, Государственного советник Российской Федерации 2-го класса Галину КОЛЕСНИКОВУ. - Вместе со странами - членами «Группы Двадцати» и ОЭСР ФНС России участвует в работе по внедрению современных электронных способов информационного обмена сведениями о финансовых счетах и зарубежных активах между налоговыми органами различных стран и юрисдикций. В 2017 году будет введена в эксплуатацию общая для всех стран система для взаимного обмена сведениями об иностранных счетах, имуществе и активах иностранных налоговых резидентов с налоговыми органами стран, резидентами которых они являются. ФНС России подключится к этой системе в 2018 году и начнет получать указанные сведения из офшоров в электронном систематизированном виде. Полученные сведения будут использоваться ФНС России для осуществления мер налогового контроля в отношении лиц, владеющих зарубежными активами и финансовыми счетами, что создает определенные риски для граждан, до сих пор полагающихся на существовавшую в прошлом непрозрачность офшорных юрисдикций. Принятый Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предоставляет возможность физическим лицам с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года сообщить о своих активах и счетах, подав специальную декларацию. Цель данного закона о добровольном декларировании - обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в том числе за пределами России, а также создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Представить специальную декларацию могут как российские, так и иностранные граждане в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России. Важно помнить, что исполнение обязательств, предусмотренных налоговым и валютным законодательством, часто связано с вопросами резидентства, которое не всегда совпадает с гражданством. Лица, подающие налоговую декларацию, получают следующие преимущества. Во-первых, операции по передаче имущества его номинальным владельцем фактическому владельцу имущества освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Во-вторых, декларант или лица, информация о которых содержится в специальной декларации, освобождаются от взыскания налога в случае неуплаты или неполной уплаты налога, при условии если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица в результате совершения до 1 января 2015 года операций, связанных с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, либо с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации. В-третьих, освобождение от следующих составов уголовных преступлений, совершенных до 1 января 2015 года, если эти деяния связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями (КИК), информация о которых содержится в специальной декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации. Это статьи 193, 194 (части 1 и 2), 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ. Кроме того, освобождение от административной ответственности в случае выявления факта нарушения законодательства Российской Федерации при приобретении (формировании источников приобретения), использовании либо распоряжении имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в декларации, а также при совершении валютных операций и (или) зачислении денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации, по основаниям, предусмотренным статьей 14.1 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Последнее: освобождение от ответственности за налоговые правонарушения, если эти правонарушения связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации. Информация, содержащаяся в специальной декларации, также как и сам факт подачи декларации, не может быть основанием для проведения камеральной и выездной проверки. Данная информация является налоговой тайной и не может быть использована в качестве доказательства. Разглашение информации, указанной в специальной декларации, запрещено законом (ст. 183 УК РФ). Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирование зарубежных активов» и «Прием специальных деклараций (декларирование активов и счетов)». На официальном сайте ФНС России размещена и информационная брошюра, подготовленная ФНС России, в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов. Евгений ПЕТРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.