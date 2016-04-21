Рыбакам Дальнего Востока досталось за недолов

У рыбаков остаются резервы по целому ряду водных биоресурсов На фоне сообщений о достижениях рыбной отрасли России в прошлом году, когда объем вылова водных биоресурсов достиг максимального за 15 лет уровня - 4 млн 413 тыс. тонн, дальневосточные рыбаки удостоились весьма жесткой оценки со стороны главы Федерального агентства по рыболовству, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Критика прозвучала в ходе расширенной коллегии ведомства, на которой шло обсуждение итогов проделанной работы и намечались планы на будущее. Анализируя позитивные в целом результаты промысла, Илья ШЕСТАКОВ отметил, что у рыбаков остаются резервы для наращивания вылова по целому ряду водных биоресурсов. «В особенности это касается таких объектов, как северокурильский кальмар, охотоморская треска, макрорусы, терпуги, где мы видим освоение общедопустимого улова на уровне 40-50 %, а также берингоморского минтая с освоением ОДУ около 80%», - разворачивал критическую мысль руководитель Росрыболовства. Еще более тревожная ситуация, по мнению Шестакова, сложилась с добычей т. н. неодуемых видов рыб, которые он обозначил как «наш основной резерв». Речь, прежде всего, о сайре, сельди-иваси и некоторых других объектах промысла. «Рекомендованный объем вылова ВБР по всем рыбохозяйственным бассейнам в 2015 году - чуть менее 1,5 млн тонн, фактически же объем вылова данной категории составил всего лишь 310 тысяч тонн. Это выше объема 2014 года на 17 тыс. тонн, но все еще находится на недопустимо низком уровне. При этом на фоне успехов Азово-Черноморского бассейна, где увеличена добыча фактически в 3 раза по сравнению с 2014 годом, рыбопромышленниками Дальневосточного рыбохозяйственно бассейна в 2015 году вылов неодуемых водных биоресурсов по сравнению с 2014 годом снижен почти на 20%, - сетовал чиновник. - Это тревожный сигнал, коллеги! Мы должны разобраться в причинах и обеспечить выполнение мер, способствующих восстановлению и росту объемов добычи отдельных объектов промысла. Таких, например, как тихоокеанская сайра, консервы из которой входят в рацион питания многих россиян». От дальневосточных рыбаков на коллегии Росрыболовства выступал Александр ЕФРЕМОВ, управляющий директор группы компаний «Доброфлот» из Приморья; и было заметно, как он волновался. В прошлом году «Доброфлот» предпринял попытку экспериментального лова в Тихом океане новых для себя объектов промысла (те же сайра, иваси, скумбрия). По словам Ефремова, эксперимент трудно назвать успешным: добыча ВБР силами трех собственных рыболовецких судов составила всего лишь несколько сот тонн. Оценив этот проект как «убыточный, но перспективный», рыбак обратился к столичному регулятору за поддержкой. «Работа флота на значительном удалении от берега должна быть обеспечена всем комплексом организационных работ экспедиционного лова - прежде всего, речь идет о логистике, бункеровке, снабжении и обеспечении флота всем необходимым для промысла…. Это достаточно хорошо налажено у наших азиатских коллег, где субсидируется не только строительство судов, но и затраты на топливо и продукцию. Уверен, что без подобной поддержки российскому рыболовству в этом направлении также не обойтись», - считает управляющий ГК «Доброфлот». И помощь, похоже, придет. Илья Шестаков, в частности, пообещал продолжить совместно с рыбацким сообществом работу «по расчету возможных субсидий для поддержки промысла низкорентабельных видов». Соответствующие предложения будут внесены в правительство при подготовке бюджета на 2017 год. В беседе с журналистами глава Росрыболовства достаточно оптимистично высказался по поводу перспектив наращивания объемов промысла новых видов ВБР: «Сейчас мы нацелены на это. Предполагаем выловить в текущем году до 100 тыс. тонн». Другая положительная новость - увеличение на 12% поставок рыбопродукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. Сергей АКУЛИЧ, специально для Деловой газеты «Золотой Рог», Москва. Газета «Золотой Рог», Владивосток.