Третья серия дебатов: ЖКХ, экономика и промышленность

Участники праймериз «Единой России» в Приморье предложили облегчить доступ в ТОРы малому и среднему бизнесу, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В минувшие выходные прошли очередные дебаты участников праймериз «Единой России». В субботу в Фокино они представили избирателям свое видение развития экономической и промышленной политики края. В частности, перспективы новых инвестиционных проектов региона - создание территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). Участниками субботней встречи стали директор сафари-парка Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, глава Артемовского городского округа Владимир НОВИКОВ, студент высшей школы Госадминистрирования МГУ Олег ГУСТИЛИН, заместитель директора ООО «Киберкасса Артем» Василий МИЛОШЕНКО, директор Артемовского центра физкультуры и спорта Игорь ИЩЕНКО и директор по развитию ООО «Берестенко и партнеры» Михаил БЕРЕСТЕНКО. Владимир Новиков напомнил собравшимся о том, что еще в декабре 2014 года Госдума приняла закон «О промышленной политике в РФ», но он определил лишь общие системные принципы. Для того чтобы закон заработал в полную силу, необходимо принять еще целый набор правовых документов, содержащих конкретные механизмы его реализации, считает кандидат. «Конкурентным преимуществом Приморья до недавнего времени была близость Китая, однако девальвация рубля лишила нас этой форы, - сообщил он. - Президент России сделал социально-экономический подъем Дальнего Востока важнейшим государственным приоритетом, и сегодня реализуется целая система мер, призванных исправить ситуацию, создать комфортные условия для бизнеса, развить импортонезависимые производства и вывести экономику региона на путь развития. Свободный порт Владивосток и территории опережающего социально-экономического развития как раз и призваны решать эту задачу». Владимир Новиков отметил, что площадь СПВ и ТОРов составляет более 20% площади Приморья, но статус резидентов оказался недоступен для многих представителей бизнеса. «Исходя из последних социологических опросов предпринимателей, предусмотренные законами условия входа в проекты для большинства из них недоступны: они интересны для крупного бизнеса, но малоподъемны для среднего и малого, - констатировал кандидат. - Для создания равных условий бизнеса предлагаю законодателям рассмотреть вопрос о введении единого налога». В воскресенье в Дальнегорске кандидаты обсуждали не менее актуальную тему - качество жизни. На вопросы о том, насколько качество жилищно-коммунальных услуг соответствует их стоимости и что такое «комфортная городская среда», отвечали зампредседателя комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания края Виктория НИКОЛАЕВА, депутат Госдумы Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ, неработающий Вячеслав ГНЕЗДИЛОВ, директор ДОУ «Юный рыбак» Олег МАРКОВЦЕВ, директор ООО «Золотая Нива» Александр ЩЕРБАКОВ и общественный деятель Майя ШАЛУНОВА. Олег Марковцев отметил, что в первую очередь, нужно создавать условия для молодых специалистов. «Молодежь пойдет работать в села, если будет не только рабочее место, но и жилье. Нужно создавать условия, тогда молодые люди не будут уезжать, а будут жить, работать и рожать детей здесь, на Родине», - считает директор предприятия «Юный рыбак». Виктория Николаева в своем выступлении сделала акцент на том, что корень всех проблем ЖКХ в пассивности и неинформированности населения. - Давайте разбираться вместе, - предложила кандидат. - Законы сегодня вполне работающие, хотя и требуют корректировки. Собственники домов должны быть более требовательны к управляющим компаниям. Не выполняет управляющая компания условия договора - расстаемся. Есть подозрения, что деньги собственников расходуются не по назначению, - расстаемся. Собрали собственников, проголосовали, занесли результаты голосования в протокол и расторгли договор. Закон сегодня позволяет это делать. Реальность такова, что нам, потребителям жилищно-коммунальных услуг, платить все равно приходится. Но никто не говорит, что платить должно только население. И здесь очень многое зависит от власти на местах». Во время ответов на вопросы Виктория Николаева рассказала о необходимых законодательных инициативах в отрасли. «Что касается законотворчества, многие ключевые вопросы, связанные с ЖКХ, относятся к компетенции Госдумы, - сообщила кандидат, отвечая на вопрос о том, как она собирается работать по теме дебатов в федеральном парламенте. - Дума определяет правила игры, и надо именно туда выходить с вопросами о реформе ЖКХ. И у меня есть конкретные предложения: нужно выравнивать тарифы и в то же время, обеспечивать нормальные условия для бизнеса в этой сфере - если мы ему не поможем, бизнес просто не выживет». Напомним, участие, как минимум, в двух раундах таких публичных дискуссий - обязательное требование к кандидатам, претендующим на депутатское кресло в Госдуме. Для того чтобы предоставить такую возможность всем желающим, оргкомитет принял решение увеличить количество дискуссионных площадок на 4. Дебаты участников праймериз в федеральный парламент будут проводиться каждые выходные, до 15 мая включительно. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.