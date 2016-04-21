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Турпоезд "Императорская Россия" в этом году доедет до Владивостока

21 апреля 2016, 11:37
ООО "РЖД Тур" предлагает комплексные туры по Транссибирской магистрали на круизном турпоезде "Императорская Россия"

ООО «РЖД Тур» предлагает комплексные туры по Транссибирской магистрали на круизном турпоезде «Императорская Россия», сформированном на базе подвижного состава «Александр Невский». Поезд включает 10 вагонов и рассчитан на 148 пассажиров, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В текущем году планируется осуществлять перевозки по двум маршрутам. Поезд по маршруту Москва - Казань - Екатеринбург - Новосибирск - Иркутск - озеро Байкал - Улан-Удэ - Владивосток будет курсировать в период с 23 июля по 6 августа, обратно - с 3 по 15 августа. Перевозки по второму маршруту: Москва - Казань - Екатеринбург - Новосибирск - Иркутск - озеро Байкал - Улан-Удэ - Улан-Батор - Пекин - будут осуществляться в период с 21 августа по 4 сентября и обратно с 29 августа по 12 сентября. Учитывая высокую стоимость туров, в 2016 году планируется перевезти всего порядка 200 человек. Кроме того, АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД») в рамках развития въездного туризма в течение 2016 года совместно с европейскими железнодорожными туристическими компаниями организует туры по БАМу и Транссибирской магистрали. Всего планируется перевезти 3,5 тыс. туристов. Тур по БАМу будет запущен в июне 2016 года. Предполагается, что маршрут пройдет через Северобайкальск, Тынду, Новую Чару, Новый Урал и Комсомольск-на-Амуре. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#РЖД#Транспорт#Дальний Восток#Бизнес
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