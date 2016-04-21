Турпоезд "Императорская Россия" в этом году доедет до Владивостока

В текущем году планируется осуществлять перевозки по двум маршрутам. Поезд по маршруту Москва - Казань - Екатеринбург - Новосибирск - Иркутск - озеро Байкал - Улан-Удэ - Владивосток будет курсировать в период с 23 июля по 6 августа, обратно - с 3 по 15 августа. Перевозки по второму маршруту: Москва - Казань - Екатеринбург - Новосибирск - Иркутск - озеро Байкал - Улан-Удэ - Улан-Батор - Пекин - будут осуществляться в период с 21 августа по 4 сентября и обратно с 29 августа по 12 сентября. Учитывая высокую стоимость туров, в 2016 году планируется перевезти всего порядка 200 человек. Кроме того, АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД») в рамках развития въездного туризма в течение 2016 года совместно с европейскими железнодорожными туристическими компаниями организует туры по БАМу и Транссибирской магистрали. Всего планируется перевезти 3,5 тыс. туристов. Тур по БАМу будет запущен в июне 2016 года. Предполагается, что маршрут пройдет через Северобайкальск, Тынду, Новую Чару, Новый Урал и Комсомольск-на-Амуре. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.