В выборе профессии поможет навигатор

Агентство по развитию человеческого капитала презентовало справочник востребованных профессий Автомеханик, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, машинист дорожно-строительных машин, оператор котельной установки, горный инженер – эти профессии возглавляют список наиболее востребованных в 2016-2017 годах на Дальнем Востоке, согласно «Навигатору профессий», презентованному на прошлой неделе Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Всего он содержит сведения о 590 наиболее востребованных в восточных регионах страны профессиях и представлен на официальном сайте агентства, пишет Деловая газета "Золотой Рог". «В рамках работы над «Навигатором» агентством был проведен детальный анализ развития 25 отраслей экономики Дальнего Востока, собрано и обобщено 470 проектов, в том числе запланированных и реализуемых на территориях опережающего развития (ТОР). Сформирована база 590 профессий и представлена в виде матрицы «Профессии-Учебные заведения», позволяющая определять возможные места обучения», - сообщили в пресс-службе агентства. В частности, в «Навигаторе» собраны данные по потребности всех девяти регионов Дальнего Востока в рабочей силе. В нем имеются сведения по всем реализуемым проектам и отдельным предприятиям с учетом потребности в управленческом персонале, специалистах среднего звена и рядовых работниках, а также данные не только о размере заработной платы в настоящее время, но и динамике ее изменения за последние годы. Для каждой отрасли приводится прогноз роста численности занятых работников на период до 2021 года. Так, согласно сведениям «Навигатора», наибольший интерес к привлечению рабочей силы в Приморском крае высказывают предприятия животноводческого сектора агропромышленного комплекса. Сегодня край нуждается в более чем 2 тысячах работников, что составляет почти 100% от потребности всего Дальнего Востока в таких специалистах. При этом планируется, что в животноводстве до 2021 года будет создано еще не менее 3 тысяч новых рабочих мест. На Приморский край приходится и наибольшая доля потребности в специалистах для судостроения и судоремонта. На сегодняшний день в отрасли занято 10 997 человек, что составляет наибольшее число по ДФО. В перспективе до 2021 года потребность в кадрах составит: 840 человек управленцев, 2 227 специалистов и 6 580 рабочих. Помимо данных о рабочих местах «Навигатор» содержит общие сведения по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока, представленных в динамике с 2009 года. Как уточнили в агентстве, «Навигатор» предназначен для местных органов власти, служб занятости, учебных заведений, предприятий. Он также позволит ориентироваться на рынке труда тем, кто ищет работу или только собирается выбрать себе профессию. Именно поэтому первыми с ним в минувшую пятницу познакомились школьники старших классов Владивостока на едином дне профессиональной ориентации, которое прошло во ВГУЭС. Как пообещали составители справочника, информация в нем будет систематически актуализироваться и обновляться. Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.