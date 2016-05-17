Форпост на Тихом океане оставили без пляжей

Владивостоку сегодня катастрофически не хватает мест отдыха у моря Купальный сезон во Владивостоке в соответствии с постановлением главы города Игоря ПУШКАРЕВА начнется 15 июня и продлится до 15 сентября. Но для того, чтобы освежиться в морской воде, жителям и гостям Владивостока придется отправиться в пригород. Купаться в водах Спортивной гавани и других близлежащих бухтах и заливах не рекомендуется, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В 2016 году в соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю купание разрешено в районе ст. Санаторной, бухт Лазурная, Кетовая, Три Поросенка, Воевода, Пограничная, Старка. Но и здесь все не так просто. Земли этих прибрежных территорий в большинстве своем не принадлежат муниципалитету, а значит, заниматься организацией пляжного отдыха, который подразумевает санитарную очистку побережья и организацию мер безопасности пребывания на воде, мэрия не имеет права. С учетом этих обстоятельств Владивосток встретит купальный сезон всего лишь с четырьмя официально оформленными и открытыми пляжами, об этом на брифинге для СМИ рассказал начальник отдела по исполнению административного законодательства управления по работе с правоохранительными органами администрации города Владивостока Сергей ШАБАЕВ. Для 700-тысячного города, стремящегося стать дальневосточной туристической Меккой, прямо скажем, пляжей маловато. Чтобы владивостокцы и гости приморской столицы знали, где купаться безопасно, назовем их поименно: в районе ст. Санаторной - это МУПВ «Парк культуры и отдыха им. С. Лазо» и ООО «Ривьера - Лагуна»; в бухте Лазурной - это участки, за содержание которых отвечают компании ООО «Лотс» и ООО «Вояж-Плюс». Значительная часть излюбленной владивостокцами бухты, известной в стране под старым названием «Шамора», в этом году осталась без арендатора, что вызывает в администрации города большую озабоченность. Как сообщил Сергей Шабаев, большая часть прибрежной территории в бухте Лазурной до недавнего времени находилась в бессрочном пользовании у компании ЗАО «Приморсктурист», которая в этом году отказалась от нее, оставив, по сути дела, без хозяина. Но экстренно решить проблему этого пляжа администрация города возможности не имеет, поскольку эти земли, как неразграниченные, теперь отошли в ведение субъекта Федерации. До начала пляжного сезона осталось меньше месяца, а новые арендаторы здесь пока не появились. Большую озабоченность городской власти вызывают и другие места массового отдыха жителей и гостей Владивостока, расположенные на землях, не являющихся муниципальными. Это бухты Три Поросенка, Кетовая, Щитовая, Горностай, Ахлестышева, мыс Вятлина и другие. По большей части они находятся на землях военного ведомства, которое не имеет финансовых средств на санитарную очистку прибрежной территории и безопасность людей на воде. А городская администрация по действующему законодательству не имеет законных оснований на выделение денежных средств для проведения мероприятий по содержанию пляжей, не являющихся муниципальными. Между тем жители Владивостока хорошо знают, что грозит таким прибрежным территориям уже через неделю-две после открытия пляжного сезона: мусорные терриконы на песчаных берегах острова Русского в первые годы после открытия мостов выглядели просто ужасающе. Как-то решать проблему в последующем удалось с помощью заключения договоров о безвозмездных услугах по организации санитарной очистки и обеспечению безопасности на воде между мэрией и рядом хозяйствующих субъектов, так называемых третьих лиц, которые покрывали собственные издержки за счет предоставления платных услуг населению. Но в прошлом году такие договоры прокуратурой были признаны незаконными, и глава города даже получил на этот счет официальное предупреждение. Так что накануне предстоящего сезона такие договоры не заключаются. Это прерогатива собственников земли, которые, по понятным причинам, не всегда имеют полномочия на организацию здесь пляжного отдыха населения. Обещанный несколько лет назад перевод этих «пляжных земель» из военного ведомства в муниципальную собственность до сих пор не состоялся. Похоже, круг замкнулся? Наверное, разомкнуть его возможно лишь общими усилиями всех заинтересованных сторон… А пока администрация города обратилась с письмами по поводу пляжной проблемы ко всем заинтересованным сторонам, призывает предпринимателей, владеющих точками общепита в бухте Лазурной, позаботиться о прибрежной полосе, ведь от ее чистоты будет зависеть и поток отдыхающих в это излюбленное горожанами место отдыха. Готовятся к предстоящему сезону и четыре официальных пляжа. По словам Сергея Викторовича, в ближайшее время их состояние проверит специальная комиссия по контролю за содержанием пляжей (мест массового отдыха), в состав которой входят представители территориального управления Роспотребнадзора, МЧС, администрации Владивостока. Арендаторы должны провести на территориях пляжей очистку дна, противоклещевую обработку, организовать работу спасательных постов и медиков. В числе рекомендаций есть даже пункт об организации наблюдения на предмет заблаговременного выявления морских хищников (акул) и предупреждения отдыхающих в случае их появления! Был затронут и актуальный для горожан вопрос о возможности купания в акваториях, расположенных в центре города. Владивостокцам порекомендовали различать такие понятия, как «пляж» и «зона массового отдыха». Так вот, по словам Сергея Шабаева, ООО «Прибой» на Эгершельде является зоной массового отдыха, и купание там запрещено, как и в районе Спортивной гавани, Седанки - в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора. А те, кто все-таки решается принять морские ванны, берут на себя всю ответственность за последствия. Хотя арендаторам все-таки рекомендуется обеспечивать обозначенные договором условия. В общем, отдыхаем - в местах отдыха, купаемся - на пляжах. Но хватит ли территории четырех муниципальных пляжей для всех желающих - большой вопрос. Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.