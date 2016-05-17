Хабаровский аэропорт собрался стать лучшим в ДФО

По мнению Константина Басюка, совместное участие власти и бизнеса Дальнего Востока РФ на уровне первых лиц в переговорах с зарубежными инвесторами позволяет продуктивно решать вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов. "Наши японские партнеры положительно оценивают результаты встреч, организованных на таком высоком уровне. Для них очень показательно то, что вице-премьер Юрий Петрович Трутнев лично участвует в формировании конструктивного диалога с инвесторами, совместно с руководством Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и губернаторами регионов ДФО. Организация переговоров в таком формате, на уровне первых лиц, и откровенный разговор по всем актуальным вопросам является для них гарантией серьезности намерений российской стороны в реализации ключевых проектов на Дальнем Востоке", - отметил председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт".