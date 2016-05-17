Инвестиции в один клик

Алексей ТИМЧЕНКО, член общественного экспертного совета по экономической политике в Приморском крае, председатель отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Приморском крае: - Новая версия Инвестиционного портала выполняет больше ознакомительную функцию, позволяет узнать о регионе. На мой взгляд, в дальнейшем необходимо перевести сайт не только на английский, но и на основные восточные языки. Это сделает его более удобным для предпринимателей из соседних стран АТР, более информативным и, соответственно, эффективным. Кроме того, я бы добавил на Инвестиционный портал побольше актуальной информации, ориентированной на приморских предпринимателей, – чтобы представители бизнеса могли узнать, куда и за какими мерами поддержки обращаться. «Деловая Россия» на встречах с Губернатором Приморья не раз делала акцент на необходимости улучшить информирование предпринимателей о мерах господдержки бизнеса, и обновление Инвестиционного портала Приморского края – важный шаг в этом направлении. Надеюсь, что сайт будет регулярно обновляться и впредь, наполняясь полезной информацией и становясь более эффективным и посещаемым. Добавим, что можно ознакомиться с новой версией Инвестиционного портала Приморского края . На верхнем фото: Так выглядит главная страница Инвестпортала в Интернете. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.