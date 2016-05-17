Музей энергетики АО "ДГК" победил в седьмом смотре-конкурсе Хабаровска "Лучший хранитель истории"

В этом году конкурс музеев посвятили истории развития местного самоуправления. Выставка «Энергетики в городском самоуправлении г. Хабаровска», организованная в Музее АО «ДГК», стала главным мотивом положительного решения конкурсной комиссии. Материалы экспозиции убедительно показывают, насколько весомым был и остается вклад энергетиков в городскую жизнь. На протяжении столетия они не только обеспечивали производство и сбыт тепла и света, но и развивали городскую инфраструктуру, широко участвовали в общественных событиях, занимались благоустройством и социальными проектами, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» .