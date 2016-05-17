Нефтяная струя несет рубль вверх

Вчера: Brent $49+, ВВП России лучше ожиданий. Цены на нефть Brent пробили вверх отметку $49 за барр. на фоне перебоев поставок из Нигерии и Венесуэлы в сочетании с ослаблением доллара и негативным индексом деловой активности ФРБ Нью-Йорка ( (-9.02 при консенсус-прогнозе около +7.00), что указывает на то, что ФРС, возможно, не будет спешить с повышением ставки в июне. Также поддержку настроениям на российском рынке оказали данные по ВВП России, который снизился в 1К16 на 1.2% г/г, что лучше консенсус-прогнозов (-2.6%) и даже ожиданий властей (-1.4%).