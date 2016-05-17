Первого резидента Свободного порта отшвартовали от причалов

ООО «Владивостокский рыбный терминал», оставшись без причальных стенок, собирается вернуть свидетельство резидента СПВ 5 мая Арбитражный суд Приморского края своим решением обязал ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» освободить и передать по акту ФГУП «Нацрыбресурс» все используемые причалы. Таким образом, завершилась почти пятилетняя борьба крупнейшего в стране рыбного терминала за свое право переваливать российскую рыбу и другие грузы. Теперь предприятие, лишенное причальных стенок, имеет все шансы остановить производственную деятельность, а рыбаки Дальнего Востока в преддверии лососевой путины опасаются, что рыбу на российский берег доставить будет невозможно, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В прошлом году ОАО «ВМРП» перегрузило более 300 тыс. тонн рыбопродукции - это абсолютный рекорд среди портовых предприятий России. Однако в планах рыбного порта было дальнейшее увеличение рыбной перевалки - до 500 и более тысяч тонн в год. Для выполнения этой, по сути государственной, задачи ОАО «ВМРП» решилось на инвестиционный проект по строительству на своей территории нового современного холодильного комплекса. Проект был поддержан властями, и почти год предприятие вело работу вместе с чиновниками полпредства и Министерства развития Дальнего Востока. Была образована новая компания - ООО «Владивостокский рыбный терминал», которая и стала первым резидентом Свободного порта Владивосток. 20 апреля генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей ЧЕКУНКОВ и генеральный директор ООО «Владивостокский рыбный терминал» Алексей ЗЛАТКИН подписали в Москве соглашение о финансировании инвестиционного проекта по созданию нового холодильно-складского комплекса во Владивостоке. Новый комплекс должен стать ядром будущего рыбного кластера и обеспечивать возможность одновременного хранения до 35 тысяч тонн продукции. Общая стоимость программы развития порта - 3,6 млрд рублей, доля государственного финансирования Фонда - 1,2 млрд рублей. Однако после проигранного суда у портовиков нет возможности реализовать проект и воспользоваться его государственной поддержкой, ведь Фонд развития Дальнего Востока без договора аренды причалов не сможет открыть финансирование. Поэтому резиденту Свободного порта остается только поблагодарить всех за работу и сдать свидетельство резидента чиновникам обратно в архив. Что касается дальнейшей производственной деятельности ОАО «ВМРП», то, лишившись права использования причалов, предприятие теперь полностью зависит от финансовых аппетитов рантье ФГУП «Нацрыбресурс». Ранее полпред в ДФО Юрий ТРУТНЕВ предлагал ликвидацию этого посредника из-за отсутствия реальной производственной деятельности и использования всех доходов лишь на свое содержание. Однако руководство «Нацрыбресурса», на словах пообещав заключить договоры аренды с портовыми предприятиями, избежало дальнейших действий по ликвидации предприятия, а когда угроза миновала, активно вернулось к своей прежней политике бездействия, разрушая планы портов на развитие. Отраслевые эксперты уже не раз высказывали недоумение о противоречивой политике исполнительной власти в сфере рыбной логистики: здравые мысли о поддержке эффективных предприятий и устранении барьеров для них, которые озвучивают региональные руководители и Минвостокразвития, неизменно разбиваются о непробиваемую стену Росрыболовства и ФГУП «Нацрыбресурс». Недавнее решение суда лишь сделало эту стену мощнее, сродни знаменитой Владивостокской крепости - на зависть неокрепшему еще Свободному порту. Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.