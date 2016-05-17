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Приморье встречает пожары во всеоружии
17 мая 2016, 13:25
В крае в боевой готовности находятся более 2,4 тысячи человек и свыше 1,1 тысячи единиц спецтехники
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Экология
В крае в боевой готовности находятся более 2,4 тысячи человек и свыше 1,1 тысячи единиц спецтехники
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