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Приморье встречает пожары во всеоружии

17 мая 2016, 13:25
В крае в боевой готовности находятся более 2,4 тысячи человек и свыше 1,1 тысячи единиц спецтехники

В крае в боевой готовности находятся более 2,4 тысячи человек и свыше 1,1 тысячи единиц спецтехники

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