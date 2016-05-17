Сбербанк запустил функцию сбора средств в мобильном приложении

«Сервис Сбербанк Онлайн уже стал стандартом безналичных переводов в России благодаря своей простоте и повсеместности. Наши пользователи часто переводят деньги на подарки, собирают средства на совместные начинания или в чью-то поддержку. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн мы создали сервис, который позволит делать это еще удобнее», – говорит руководитель управления развития цифровых продуктов департамента «Банк XXI» Сбербанка Тимур Смирнов.