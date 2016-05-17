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В ожидании помощи

17 мая 2016, 12:45
"Солнечная долина" устала ждать большую стройку

#Новости#Главное Управление капитального строительства Тюменской области#IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»#Переселение из ветхого жилья#Строительство и ремонт скважин – 2017#Строительства и эксплуатации инфраструктуры#Строительство#Программа по расселению аварийного жилья#Строительство и ремонт скважин#Аварийное жилье#Муниципальное жилье#Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО#Переселение из аварийного жилья#Строительство дорог#Департамент строительства ХМАО#Начало строительства#Снос ветхого жилья#Долевое строительство#Дизайн и строительство выставочных стендов#Строительство Северного потока#Строительство скважин#Строительство стендов для выставок#Приморцам - достойное жилье#Приморье#Бизнес
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