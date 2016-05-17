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В ожидании помощи
17 мая 2016, 12:45
"Солнечная долина" устала ждать большую стройку
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#Главное Управление капитального строительства Тюменской области
#IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»
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