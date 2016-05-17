Завершилось голосование за социальные акции в рамках "Зеленого марафона"

Так, в одном из хабаровских городских парков в этом году появится стела «Я люблю Хабаровск»: подобного рода арт-объекты установлены во многих крупных городах России как символическое признание в любви родному городу. В Комсомольске-на-Амуре будет проведен городской субботник. В городском парке Биробиджана сотрудники Сбербанка вместе с клиентами высадят аллею деревьев. Жителям Благовещенска банк поможет украсить развлекательный парк, установив там яркие скамейки. Скамейки отличаются необычным оформлением – они выполнены в стилистике, которую город выбрал в преддверии юбилея. Во Владивостоке преобразится прежде безликая подпорная стена. Ее украсит яркое художественное граффити, которое будет радовать жителей города и напоминать о большом спортивном празднике.