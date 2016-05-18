zr.media
ГлавноеВсе новости

Абоненты Tele2 по всей России получили возможность бесплатно звонить в контактный центр Сбербанка

18 мая 2016, 12:11
Абоненты оператора Tele2 по всей России получили возможность бесплатно звонить в контактный центр Сбербанка
Сюжет
Банки

Абоненты оператора Tele2 по всей России получили возможность бесплатно звонить в контактный центр Сбербанка по короткому номеру 900, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сервис был реализован в 2015 году для абонентов крупнейших российских операторов сотовой связи – МТС, Билайн и Мегафон, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.

«С подключением Tele2 более 95% пользователей мобильной связи могут звонить в Сбербанк по номеру 900. Короткий номер для звонка оказался востребованным клиентами – треть всех вызовов в контактный центр проходят через номер 900, и от месяца к месяцу эта цифра растет, – отметил директор управления развития Единого распределенного контактного центра Сбербанка Леонид Крамаренко. – Мы продолжаем подключать новых сотовых операторов к нашему сервису».

Номер 900 – короткий номер SMS-сервиса «Мобильный банк», с которого клиенты получают SMS от Сбербанка. Также в контактный центр Сбербанка можно позвонить по телефону 8-800-5555550.

Контактный центр Сбербанка ежедневно обрабатывает 350 тысяч звонков. В шести подразделениях центра, которые охватывают всю Россию, круглосуточно работают 5 тысяч человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Сбербанк#Сбербанк Лизинг#Банки#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56