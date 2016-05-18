Абоненты Tele2 по всей России получили возможность бесплатно звонить в контактный центр Сбербанка

«С подключением Tele2 более 95% пользователей мобильной связи могут звонить в Сбербанк по номеру 900. Короткий номер для звонка оказался востребованным клиентами – треть всех вызовов в контактный центр проходят через номер 900, и от месяца к месяцу эта цифра растет, – отметил директор управления развития Единого распределенного контактного центра Сбербанка Леонид Крамаренко. – Мы продолжаем подключать новых сотовых операторов к нашему сервису».