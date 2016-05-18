Европа готова "разместиться" в ванных комнатах жителей Владивостока

Досье "Золотого Рога": Каждый из четырех наследников семейства Лупи - Патриция, Андреа, Нельо, Серхио - тесно связаны с управлением, продвижением и производством товаров известной итальянской марки. Именно с 80-х гг.XX века, после их прихода, компания изменила вектор своего развития, обратившись к идеям хайтека. Товары компании Антонио Лупи стали более разноплановы – их основа – мебель, сантехника, аксессуары для ванных комнат, разумеется, дизайнерские решения из стекла (очень часто ручной работы) остались эксклюзивом этого известного итальянского бренда. Уже в середине 90-х гг. XX века компания начала работать с известным итальянским дизайнером Проспелло Везулло. В 2002 г. ANTONIOLUPI привлекла к совместной работе Гальяно. Благодаря ряду смелых дизайнерских решений, ANTONIOLUPI одной из первых обратилась к минимализму в оформление интерьеров ванных комнат.