Европа готова "разместиться" в ванных комнатах жителей Владивостока

Жителей Владивостока практически ничем нельзя удивить, но можно сделать попытку. Привнести в столицу Приморья дополнительную порцию креатива в сфере дизайна и стиля жизни – такую цель поставил перед собой известный итальянский бренд ANTONIOLUPI, давний партнер мебельного салона «Интерьеры ПАЙЛ».
Фабрицио ЗАГА, руководитель экспортного направления компании ANTONIOLUPI. Фото предоставлено «Интерьеры ПАЙЛ».
С новыми идеями и откровениями во Владивосток впервые прилетел Фабрицио ЗАГА, руководитель экспортного направления компании ANTONIOLUPI. Он рассказал коллегам и журналисту Деловой газеты "Золотой Рог", почему в Европе популярны ванны из камня в виде лодки и зачем в ванной комнате вода должна стекать прямо с потолка.
Известная итальянская компания из Тосканы собирается покорить Приморье европейским хайтеком и нетривиальными решениями в дизайне ванных комнат. Мебельный салон «Интерьеры ПАЙЛ» четко уложился в заявленную некогда философию – новаторская мебель и кухни, а также сантехника соответствующего уровня от известных итальянских фабрик, став официальным дистрибьютером бренда ANTONIOLUPI в Приморье.
Ведущий итальянский бренд мебели для ванных комнат из Тосканы, основанный в 1950 г. и названный в честь основателя, насчитывает 66-летнюю историю на мировом рынке модных интерьеров. Зеркала для ванных комнат, а также изделия из стекла были заглавным производством ANTONIOLUPI. Ручная работа с применением инновационных практик являлась основой производства Антонио Лупи. И сегодня многие эксклюзивные детали товаров Антонио Лупи делаются именно вручную.
За годы концепция компании претерпела значительные изменения: менялась мода, за ней следовал дизайн изделий и направления производства. И сегодня компания Антонио Лупи остается верна своим истокам. Генеральный офис по-прежнему находится в Италии, ровно на том же месте, где 66 лет назад началось производство товаров под именным брендом. Изменились лишь дизайн и обстановка. По словам Фабрицио ЗАГА, руководителя экспортного направления компании ANTONIOLUPI, прибывшего для подписания контракта во Владивосток, позиция менеджмента неизменна уже многие десятилетия - производство мебели и комплектующих происходит непосредственно в Италии. Продукция ANTONIOLUPI действительно сделана в Европе.
Досье "Золотого Рога": Каждый из четырех наследников семейства Лупи - Патриция, Андреа, Нельо, Серхио - тесно связаны с управлением, продвижением и производством товаров известной итальянской марки. Именно с 80-х гг.XX века, после их прихода, компания изменила вектор своего развития, обратившись к идеям хайтека. Товары компании Антонио Лупи стали более разноплановы – их основа – мебель, сантехника, аксессуары для ванных комнат, разумеется, дизайнерские решения из стекла (очень часто ручной работы) остались эксклюзивом этого известного итальянского бренда. Уже в середине 90-х гг. XX века компания начала работать с известным итальянским дизайнером Проспелло Везулло. В 2002 г. ANTONIOLUPI привлекла к совместной работе Гальяно. Благодаря ряду смелых дизайнерских решений, ANTONIOLUPI одной из первых обратилась к минимализму в оформление интерьеров ванных комнат.
Сегодня, мебель для ванных комнат от ANTONIOLUPI - практически жилая, модульная мебель, поражающая своим функционалом и удобством. «Не секрет, что наши клиенты используют шкафы для ванных комнат и в интерьере спален, и даже гостиных.
Это чаще исключение, чем правило, но для нас – очередной показатель широкой функциональности продукции ANTONIOLUPI. Мы рады быть для клиента компанией, которая интерпретирует дизайн», - отмечает Фабрицио Зага.
Сегодня Panta Ray – самая продаваемая коллекция от ANTONIOLUPI. Новые решения в оформлении ванных комнат привносит коллекция BE SPOKE известного итальянского дизайнера Карло Коломбо. Клиент имеет возможность проявить любую фантазию, оформив фронтоны изделий алюминием, либо титаном, выбрать матовое стекло, либо стекло цвета FUMO, поиграть с зеркальным оформлением или смесителями в стиле хайтек, встроенным полностью в пространство потолка душем. Потребителей с изящным вкусом поразит вырезанная из натурального камня ванна в форме лодки от Антонио Лупи.
Эффектным решением для современного интерьера может стать дизайнерский умывальник «Батижа», полностью встроенный в стену так, что вода струится как будто неоткуда и уходит в никуда. Уже сегодня разрабатывается сенсорный смеситель с распознаванием температуры воды. Санфаянс от ANTONIOLUPI создан из специализированных материалов и не входит в реакцию практически ни с одним из возможных химических или биологических компонентов – будь то вино, чай, кофе и т.д. Даже непотушенная сигарета не сможет принести ущерб раковине в ванной комнате, сделанной мастерами ANTONIOLUPI.
Кроме того, в ANTONIOLUPI разработали целую линию каминов, призванных создавать тепло, уют и душевную атмосферу не только в гостиной или спальне, но и в ванной комнате. Любую мебель и аксессуары для ванной комнаты на фабрике готовы произвести по индивидуальному заказу. Весь этот шик теперь доступен и во Владивостоке, не надо лететь в Европу, Италия уже рядом, на Океанском проспекте.
Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.