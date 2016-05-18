Молочные берега в Приморье пора почистить

Территориальным управлением Россельхознадзора получены первые результаты внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производящих и реализующих молочные продукты. В общей сложности было проведено 85 исследований, из которых выявлено 46 случаев несоответствия продукции нормативным показателям по жирнокислотному составу. В том числе 34 случая пришлось на продукцию, произведенную за пределами Приморского края - это Санкт-Петербург, Москва, Новосибирская, Тульская, Курская области, Хабаровский и Алтайский края, а также республика Татарстан. Досье "Золотого Рога": В настоящее время качество молочной продукции, поступающей на прилавки приморских магазинов, соответствие этих продуктов нормам технического регламента на молоко и молочную продукцию контролирует и Россельхознадзор. Соответствующее поручение правительства РФ было дано ведомству еще в сентябре 2015 года. Впервые в крае стали открыто говорить о реальных проблемах местного молочного рынка. Как сообщили специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории, исследования проводились с целью выявления фальсифицированной продукции. Основное внимание было уделено таким продуктам, как сливочное масло, сметана, творог и сыр. Стоит отметить, что не все проверки были проведены в рамках поручений государства. Потребители также проявили активность: по инициативе граждан было исследовано 18 образцов. - Увеличение количества проб на платной основе мы связываем с ростом интереса конкретных потребителей к качеству приобретаемой ими продукции, - отметила директор лаборатории Наталья СОКОЛ. – К нам обращались как юридические лица, так и физические, люди сдавали на исследование продукты, которые приобретали в магазинах для собственного потребления. В последнее время поступает особенно много звонков от населения и предприятий, которые интересуются методами определения фальсификации продукции, стоимости, условиями проведения исследования. Интерес к информации о качестве конкретных продуктов очень высок. О том, что у населения невысокий уровень доверия к качеству местных продуктов питания, говорят не впервые. На круглом столе в Управлении Россельхознадзора в ходе обсуждения ситуации вновь были озвучены цифры исследования, проведенного маркетологами ДВФУ: свыше 90% населения края считают, что у нас нет настоящего молочного продукта. В то же время участвовавшие в разговоре производители молочных продуктов обратили внимание на то, что контролирующие органы проверяют не всех продавцов этих продуктов. - Как контролируется молоко на рынке от частных лиц? - поинтересовался директор Кировского молокозавода Манвел СЕРОБЯН. - Сегодня если наше предприятие где-то по ошибке дату не поставит на этикетке, то при проверке нас оштрафуют по всей строгости закона. А на рынке стоят бутылки без этикеток, без дат, молоко вообще непонятного происхождения. Я знаю непосредственно частных производителей, у которых практически нет коров, но продавцы стоят на рынке и торгуют молоком и сметаной от их имени. Это порядок? Но, как пояснили специалисты Россельхознадзора, требования технического регламента не распространяются на частника. А на рынках контроль осуществляют работающие там ветлаборатории. Впрочем, лаборатория Россельхознадзора все же делает экспертизу на выявление фальсификации молока этих производителей по ряду показателей. Тем более в апреле этого года вышел приказ в рамках поручения правительства, который определяет контрольные мероприятия и в отношении частника. Личные подсобные хозяйства граждан будут включены в планы проверок. До этого приказа в рамках полномочий контролера были проверки только продавцов на трассах совместно с МВД. Еще один вопрос, прозвучавший в адрес специалистов надзорного органа, касался последствий выявления фальсификата. Можно ли фальсифицированную продукцию снять с продажи? При всей очевидности ответа осуществить это на практике не всегда возможно, поскольку во время проведения исследования оснований для приостановки продаж нет, а ко времени получения результатов партия продуктов с коротким сроком реализации зачастую уже продана. Тем не менее законом предусмотрена ответственность за подобные правонарушения, и производителей фальсификата ждут большие штрафы. Кроме того, Россельхознадзор планирует проводить мониторинг молочного рынка, и на его сайте будет размещена информация о результатах проверок конкретных производителей, что поможет ориентироваться потребителям при выборе продукта на полке. Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.