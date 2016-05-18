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Назначен новый руководитель Приморского УФАС

18 мая 2016, 18:12
Им стал и.о. руководителя подразделения Алексей Белоглазов

Приказом ФАС России Белоглазов Алексей Константинович назначен на должность руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Назначение произошло после согласования кандидатуры Белоглазова с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

С 22 декабря 2015 года А.К. Белоглазов временно исполнял обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю.

Чиновник работает в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю с августа 2009 года, прошёл путь от специалиста 2 разряда отдела контроля рекламы до заместителя руководителя управления.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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