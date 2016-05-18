Средняя заработная плата врача в Приморье – более 50 тысяч рублей

Средний медперсонал в среднем стал получать 30 655 тысяч рублей, тогда как в 2012 году средняя зарплата у этой категории медработников немногим превышала 20 тысяч рублей. Темп роста – 102,3%. У младшего медперсонала средняя зарплата выросла более, чем в 1,6 раза: с 10 824 рублей в 2012 году до 18 254 рубля, что составило 61% от среднемесячного дохода. Темп роста – 103,9%.