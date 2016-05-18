Средняя заработная плата врача в Приморье – более 50 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, в Приморье по итогам первого квартала составляет более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» ссылаясь на данные Примстата.
С 34 227 рублей в 2012 году она увеличилась до 52 960 рублей, что составило 181,2% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за первый три месяца 2016 года. Темп роста - 103,7%.
Средний медперсонал в среднем стал получать 30 655 тысяч рублей, тогда как в 2012 году средняя зарплата у этой категории медработников немногим превышала 20 тысяч рублей. Темп роста – 102,3%. У младшего медперсонала средняя зарплата выросла более, чем в 1,6 раза: с 10 824 рублей в 2012 году до 18 254 рубля, что составило 61% от среднемесячного дохода. Темп роста – 103,9%.
Как отмечают специалисты, изменение заработной платы происходит согласно «дорожным картам». Это показатели поэтапного повышения средней заработной платы работникам бюджетной сферы с 2013 по 2018 годы. Они утверждены в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда работникам учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания.
В департаменте здравоохранения Приморского края напоминают, что зарплата медработников напрямую зависит от квалификации, опыта работы и отношения к делу каждого специалиста.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.