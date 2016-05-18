Ставки по вкладам в рублях пошли вниз

За месяц с 10 апреля по 10 мая средние ставки по рублевым депозитам в 15 крупнейших российских банках вновь снизились. Средняя максимальная ставка по годовым депозитам приблизилась к 9% - она понизилась на 0,2 п.п., до 9,18% годовых. Еще в декабре 2015 года средняя доходность по годовым депозитам в банках превышала 10%, пишет РБК. Особенно заметно ставки упали по краткосрочным вкладам сроком на шесть месяцев - до 8,96% годовых - и вкладам сроком на 2,5 года - до 7,18% годовых. Снижение составило 0,27 и 0,33 п.п. соответственно. Последнее падение средней доходности по вкладам связано прежде всего со снижением cтавок Сбербанком. 25 апреля банк резко снизил как валютные, так и рублевые ставки по вкладам. По рублевым депозитам «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй» банк уменьшил их на 0,5–1,05 п.п. Например, если месяц назад можно было открыть годовой вклад «Сохраняй» со ставкой 7,55%, то сегодня она равна 6,8%. Кроме крупнейшего российского банка ставки снизили еще шесть кредитных организаций из 15-ти - Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, Промсвязьбанк, «Уралсиб» и Росбанк. Как отмечает руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Леонид КАЧАЛОВ, пересмотр ставок в сторону понижения был плановый и связан с окончанием действия сезонных предложений. По мнению гендиректора Frank Research Group Юрия ГРИБАНОВА, снижение ставок Сбербанком в конце апреля - серьезный сигнал для всего рынка. «Многие кредитные организации смотрят на Сбербанк как на ориентир при формировании ценовой политики по депозитам», - говорит эксперт. Впрочем, два банка - Газпромбанк и Банк Москвы - за последний месяц повысили доходность отдельных вкладов. Правда, на общую картину это не сильно повлияло. Газпромбанк незначительно увеличил доходность по вкладам на три месяца и три года. Банк Москвы сделал то же самое для вкладов на полтора и два года. По словам Грибанова, отдельные истории, связанные с повышением ставок, возможны. Это может быть связано с ситуацией, когда банку нужны средства, например, на длинные сроки, однако такие повышения вряд ли могут быть сильно заметными, считает он. Газета «Золотой Рог», Владивосток.