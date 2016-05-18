ТОРы начали излучать позитив

Тема создания инфраструктуры действующих территорий опережающего развития и формирования новых ТОРов в Хабаровском крае рассматривалась на днях на совещании под руководством министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В мероприятии приняли участие замполпреда президента России в ДФО Владимир СОЛОДОВ, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис ТИХОНОВ, управляющий директор Фонда развития Дальнего Востока Руслан САРКИСОВ, представители Минвостокразвития, правительства Хабаровского края, органов местного самоуправления, государственных компаний и бизнес-сообщества. Глава Минвостокразвития отметил позитивную динамику в развитии Дальнего Востока, которая «уже сформировалась и начинает давать первые плоды». Внедрены новые механизмы и инструменты социально-экономического развития - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, осуществляется инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, функционирует Фонд развития Дальнего Востока. Обеспечивается взаимодействие с представителями отраслевых организаций и других общественных объединений. «Объем привлеченных инвестиций превысил отметку в 1 трлн рублей. Важно, что новые инструменты развития работают во всех дальневосточных регионах. А в Хабаровском крае, благодаря усилиям губернатора и нашей совместной работе, мы уже видим первые позитивные результаты», - отметил министр. Объем привлеченных инвестиций на территории края составил более 163,3 млрд рублей. 53 млрд рублей обеспечили две территории опережающего развития, из них 49,4 млрд рублей - это «твердые», официально поданные заявки частных инвесторов и 3,6 млрд рублей - совокупные вложения из федерального и краевого бюджетов. 47,4 млрд «дают» два инвестиционных проекта, которые поддерживаются из федерального бюджета. При этом сами инвесторы вкладывают 42,7 млрд рублей, а 4,7 млрд рублей - федеральные субсидии. Утвержден долгосрочный комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре с объемом финансирования 62,9 млрд рублей. «Год назад у нас были планы и ориентиры, а теперь конкретика - результаты и цифры, появились первые заводы. Создаются предпосылки для развития нового качества Комсомольска-на-Амуре, чтобы он стал еще одним современным динамичным центром развития Дальнего Востока XXI века», - подчеркнул Александр Галушка. В настоящее время в Хабаровском крае созданы территории опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск». Приоритетным направлением данных ТОР стали транспортно-логистическая, промышленная, авиастроительная и агропромышленная деятельность. Интерес к реализации проектов в рамках ТОР со стороны инвесторов значителен. При создании территорий «Хабаровск» и «Комсомольск» планировалось привлечение 43,8 млрд рублей частных инвестиций от 13 якорных резидентов. На настоящий момент на получение статуса резидента ТОР были поданы заявки от 34 инвесторов на общую сумму 49,4 млрд рублей, заключено 14 соглашений об осуществлении деятельности в ТОР. Как отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, «за короткий период времени проделана колоссальная работа правительством Хабаровского края, главами муниципальных образований, руководителями городских округов Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, где созданы территории опережающего развития. Правовая нормативная база создана, документы оформлены. Сегодня мы приступаем к реализации новых проектов». Одним из актуальных вопросов совещания стало рассмотрение формирования инфраструктуры для существующих ТОР. Сейчас идет работа в соответствии с планом-графиком строительства. «Нужно обращать внимание, как продвигается данное направление, что сделано и что предстоит в перспективе, о чем мы расскажем потенциальным инвесторам на Восточном экономическом форуме 2-3 сентября. Работа должна приобрести ритмичный, хорошо организованный плановый характер», - подчеркнул министр. Глава Минвостокразвития отдельно отметил необходимость повышения качества взаимодействия с инвесторами. «Для инвесторов важны быстрота и удобство. Нужно, чтобы от момента подачи заявки до начала реализации проекта проходило минимум времени», - подчеркнул он. На совещании рассматривалась возможность создания рыбопромысловой территории опережающего развития - ТОР «Николаевский». По словам главы края Вячеслава Шпорта, «на базе ТОР можно создать новый рыбный кластер». Реализация данной инициативы, по мнению главы региона, станет весомым вкладом в развитие края и всего Дальнего Востока. В рамках будущего ТОРа 7 потенциальными резидентами планируется реализация 9 инвестиционных проектов на сумму 3,95 млрд руб. с созданием 1395 рабочих мест и 2,2 млрд руб. налоговых отчислений за 10 лет. Бюджетное финансирование в размере 0,8 млрд руб. пойдет на создание энергетической инфраструктуры. Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.