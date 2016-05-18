Триллион господдержки осел в банках

Докапитализация кредитных организаций за счет средств бюджета — один из пунктов антикризисного плана правительства 2015 года. На эти цели государство выделило 1 трлн рублей. Однако поддержка банков не рассматривалась в качестве самоцели. Как указано в документах правительства, осуществлялась она «для поддержания необходимого уровня кредитования организаций приоритетных отраслей». Но, как указала в отчете по итогам 2015 года Счетная палата (СП), «предусмотренные планом меры не оказали должного влияния на развитие приоритетных отраслей экономики». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Известия».
При этом предоставление средств в целом обеспечено, отмечает СП. На 1 января 2016 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашения с 25 федеральными банками, помощь которым составила более 800 млрд рублей. Еще около 8,5 млрд рублей выделено на поддержку 10 региональных банков через дочерний банк АСВ — «Российский капитал».
В ходе проверок СП выяснилось, что кредитные ресурсы, учитываемые при расчете наращивания кредитного портфеля, зачастую направлялись не на развитие производства, а на цели поддержания краткосрочной ликвидности предприятий и организаций реального сектора либо на рефинансирование ранее заключенных кредитных договоров.
«Также отмечены случаи среднесрочного кредитования субъектов РФ и размещения кредитных ресурсов в ценные бумаги предприятий реального сектора, обращающиеся на вторичном рынке (то есть без непосредственного влияния на финансовое состояние этих предприятий)», — отмечается в материалах СП.
Счетная палата пришла к выводу, что принятые правительством меры по докапитализации системно значимых кредитных организаций не в полной мере обеспечили ожидаемый результат.
«Рост капитала кредитных организаций не сопровождался адекватным увеличением кредитования отечественных предприятий. Если в начале 2015 года на каждый рубль капитала российских банков приходилось 3,73 рубля кредитов нефинансовым организациям, то на 1 ноября 2015 года — 3,59 рубля, то есть на 3,8% меньше. Это говорит о недостаточной эффективности стимулов и обязательств по наращиванию кредитного портфеля, предусмотренных в рамках мер по докапитализации», — приводит пример СП.
Более того, в случае с региональными банками не удалось достичь и промежуточной цели — повышения капитализации. По мнению СП, это может свидетельствовать о том, что созданная система докапитализации банков, призванная способствовать расширению возможностей банков по кредитованию реального сектора экономики, а также предприятий среднего и малого бизнеса на региональном уровне, оказалась не востребована средними по величине собственного капитала кредитными организациями.
Банки, которые приняли участие в программе докапитализации, от комментариев газете «Известия» отказались.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.