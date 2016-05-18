Триллион господдержки осел в банках

Докапитализация кредитных организаций за счет средств бюджета — один из пунктов антикризисного плана правительства 2015 года. На эти цели государство выделило 1 трлн рублей. Однако поддержка банков не рассматривалась в качестве самоцели. Как указано в документах правительства, осуществлялась она «для поддержания необходимого уровня кредитования организаций приоритетных отраслей». Но, как указала в отчете по итогам 2015 года Счетная палата (СП), «предусмотренные планом меры не оказали должного влияния на развитие приоритетных отраслей экономики». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Известия».