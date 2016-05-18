Власти хотят увеличить продолжительность жизни мужчин

По данным комитета Госдумы по охране здоровья, за 2015 год продолжительность жизни россиян увеличилась до 71,2 года, причем в большей степени у мужчин — они стали жить на полгода больше (до 65,92 лет). Благодаря различным госпрограммам, направленным на снижение смертности, сократилась и разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами с 11,2 до 10,8 лет. При этом, отмечено в концепции, в России сохраняется «аномально высокая», по сравнению с другими странами, смертность мужского населения в трудоспособном возрасте, что влечет за собой снижение рождаемости. В прошлом году умерло 24% работоспособных россиянин, 79% из них — мужчины.