Власти хотят увеличить продолжительность жизни мужчин

Для россиян разработают новую концепцию охраны репродуктивного здоровья на период с 2016 по 2025 год, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Фургал порекомендовал Министерству здравоохранения доработать этот документ, обратив особое внимание на здоровье мужчин — «признание его в качестве неотъемлемого фактора охраны репродуктивного здоровья населения России», пишут "Известия". В концепции обозначено, что в настоящее время отсутствуют системные мероприятия и государственные программы по охране мужского репродуктивного здоровья и поддержке ответственного отцовства.
В целях повышения рождаемости мужчин предлагается привлекать к совместному решению вопросов планирования семьи. В частности, в концепции особое место мужчинам отводится в профилактике абортов — прописывается их обязательное участие в доабортном консультировании совместно с женщинами. Кроме того, будут создаваться как на федеральном, так и региональном уровнях программы поддержки ответственного отцовства.
— Репродуктивному здоровью мужчин необходимо уделять внимание не меньше, чем женскому, особенно когда вопрос касается планирования семьи с детьми. Ведь мужчина принимает в этом самое непосредственное участие, и от его здоровья напрямую зависит репродуктивное здоровье женщины: вероятность зачатия ребенка, протекание беременности, здоровье потомства. Важно, что для решения задач, поставленных в концепции, предусмотрено увеличение расходов на господдержку семей с детьми, — отметила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова.
По данным комитета Госдумы по охране здоровья, за 2015 год продолжительность жизни россиян увеличилась до 71,2 года, причем в большей степени у мужчин — они стали жить на полгода больше (до 65,92 лет). Благодаря различным госпрограммам, направленным на снижение смертности, сократилась и разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами с 11,2 до 10,8 лет. При этом, отмечено в концепции, в России сохраняется «аномально высокая», по сравнению с другими странами, смертность мужского населения в трудоспособном возрасте, что влечет за собой снижение рождаемости. В прошлом году умерло 24% работоспособных россиянин, 79% из них — мужчины.
Врачи отмечают, что здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни. В большинстве случаев мужчин губят именно «поведенческие факторы»: лишний вес, регулярное курение и избыточное употребление алкоголя.
Демографический фактор, который не дает реализовать репродуктивный потенциал, состоит в том, что, по данным 2010 года, численность женщин уже к 30 годам выше численности мужчин, и возраст численного гендерного равенства продолжает снижаться.
По прогнозу Федеральной службы государственной статистики, до 2030 года естественная убыль населения России ежегодно будет составлять 267 тыс. человек.
— Начинается сложный с демографической точки зрения период — в репродуктивный возраст входят молодые люди, рожденные в лихие 1990-е, когда в нашей стране наблюдалось резкое снижение рождаемости. Во-первых, меньше станет потенциальных родителей, во-вторых, здоровье у них не самое лучшее. В связи с этим действительно необходимо разработать и принять государственную программу по репродуктивному здоровью, — считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
Для реализации этой концепции в нижней палате предложен ряд мер. В их число входят введение медицинской специальности «врач-андролог», создание Центра семьи и брака, проведение пилотных проектов по охране репродуктивного здоровья в субъектах РФ, внесение изменений в порядки проведения диспансеризации. Также рекомендовано прописать в законе ответственность пациента за состояние своего здоровья, проработать вопросы по стимулированию организаций и органов местного самоуправления, реализующих программы общественного здоровья по месту работы и жительства.
Среди прочих механизмов реализации концепции обозначена «выработка системы проверяемых критериев и показателей состояния здоровья мужчин, учитывающих территориальную дифференциацию субъектов Российской Федерации, национальные и исторические особенности населения». Каким образом этот пункт будет выполняться, чиновники пока не поясняют.
В Минздраве «Известиям» рассказали, что в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина уже разработана пилотная программа «Мужское репродуктивное здоровье и долголетие». Она также направлена на повышение качества жизни мужчин.
— В концепции заложен принцип превентивной защиты здоровья мужчины от управляемых рисков развития неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами потери трудоспособности и ранней гибели. Программа позволяет не просто диагностировать заболевания на самой ранней стадии, а предотвратить их появление. При этом наиболее успешно она применима у мужчин в возрасте 40-65 лет, в самый социально-продуктивный жизненный период, — пояснили в Министерстве здравоохранения.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.