ФОМС предложено ликвидировать

В Совете Федерации готовят предложение о ликвидации Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и возврате к прямому бюджетному финансированию медпомощи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Ряд сенаторов убеждены, что в условиях кризиса это является необходимым условием для реализации конституционного права граждан на охрану здоровья, пишут «Известия».
В последнее время, отмечают эксперты, наблюдается резкий рост числа жалоб на то, что людям либо отказывают в бесплатной медицинской помощи, либо заставляют ждать по несколько месяцев.
В среду состоялось заседание комиссии по мониторингу экономической ситуации Совета Федерации, на котором были рассмотрены структура доклада об экономической ситуации в стране и предложения по модернизации экономики и выходу из кризиса.
В этом документе, который предполагается рассмотреть примерно через месяц на пленарном заседании верхней палаты, есть экономическая и социальная части.
В последней, где идет речь об обеспечении социальной защищенности в условиях кризиса, говорится о необходимости отказаться от нынешней системы финансирования медицинской помощи.
Председатель комиссии Сергей Калашников заявил «Известиям», что необходимо принять закон «О финансировании медицинской помощи в Российской Федерации», который упразднит ФОМС, возложит эти затраты на бюджет и предусмотрит перевод финансирования на федеральный и региональный уровни.
— Правительство пока не идет на то, чтобы коренным образом поменять систему. Оно боится любых изменений, надеясь, что всё само рассосется. Критичность ситуации заставит принять это решение. Другое дело, что жить в это время прекрасное многим не придется, — говорит сенатор. — Страховые организации по логике вещей должны заниматься превентивной медициной, ведь легче предупредить болезнь, чем потом лечить. А у нас система профилактики полностью потеряна, хотя была главной особенностью семашковской модели медицины, перенятой половиной мира.
Сейчас в регионах одновременно действуют две программы медпомощи: общефедеральная программа-минимум, который обеспечивает ФОМС. И кроме того, каждый регион принимает в дополнение свою программу. При этом хуже всего тем регионам, которые решили, что не могут снижать уровень медицинских гарантий, и взяли те же социальные обязательства, которые были в 2014–2015 годах. А экономическая ситуация резко ухудшилась. На регионы возложена обязанность платить за неработающее население — пенсионеров, безработных и т.д. Эти граждане не платят в фонд, за них платит субъект, у которого зачастую нет денег.
— Регионы в большинстве своем банкроты. В 2005 году, когда федеральная власть передала ряд полномочий, то есть своих социальных обязательств в регионы, их было 46. А на сегодняшний день их 105. И многие из них недофинансированы, — приводит данные Сергей Калашников.
Получается замкнутый круг: чем больше в регионе пенсионеров, безработных, людей, занятых в теневой экономике, тем больше региональный бюджет должен выделять денег. И вместе с тем по этой же причине — относительно небольшая доля работающих и платящих налоги граждан, то есть регион имеет меньше возможностей платить.
— У нас фиктивная система ОМС, — заявляет Калашников. — Ее нельзя назвать страховой, о чем сказал президент еще в 2012 году. Она была полезна в 1993 году, когда гарантировала целевые поступления в бюджет: тогда не было бюджета на медицину, а это были деньги чисто на здравоохранение, их никто не мог изъять. И тогда, в первой половине 1990-х, она спасла ситуацию. Но сейчас воспроизводить эту имитационную страховую модель нельзя, тем более в нашей стране. Согласно 41 ст. Конституции, в России бесплатная медицинская помощь. Это значит, что здравоохранение нужно брать на госбюджет — и никаких вариантов! А мы придумали еще посредников, которые вообще непонятно за что отсасывают часть денег.
Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина сообщила «Известиям», что, по данным недавно проведенного мониторинга, 98% россиян недовольны системой оказания медпомощи. И главное, на что жалуются, — учреждения часто не оказывают качественную и своевременную помощь, говоря, что «нет денег». Нередко это является предлогом, чтобы отправить пациента в регистратуру платных услуг. И это странно — люди заплатили налоги в бюджет, в котором есть статья о здравоохранении, заплатили в фонд ОМС, а в поликлинике им могут предложить заплатить еще раз.
— Платные услуги стали нормой жизни, — сказала Храпылина. — Они в прямом смысле заполонили всё, что связано с медицинской помощью. Но мы уже заплатили! А почему-то в больничных и поликлинических учреждениях считают, что это ничто.
Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский заявил «Известиям», что одна из проблем как нынешней бюджетно-страховой системы, так и просто страховой системы — непонятные критерии оценки оказания медицинской помощи, которую оплачивают страховые компании: если платить за лечение, учреждения будут бесконечно лечить, если платить за результат, больницы будут записывать здоровых людей больными, а потом объявлять здоровыми.
— Единственный оптимальный способ финансирования — система здравоохранения на содержании, — считает Саверский. — Так же как содержится армия. Если мы задумаемся, то это абсолютно правильно. Охрана здоровья — такая же функция, как охрана границ, безопасность, правопорядок. Не должно быть никаких товарно-денежных отношений в системе! Как армия у нас содержится? Люди получают зарплату, работают. То же самое здесь: врач в определенные часы находится на работе, и он за это должен получать нормальную зарплату. За счет бюджета. Система здравоохранения — это та же армия, которая борется с болезнями каждый день, это армия в действии, а не которая ждет войны. Финансирование такой системы — расчетная экономика, которую надо просто правильно спланировать.
Он отметил, что советская первичная помощь в 1970-х годах была признана лучшей в мире, а вообще в 1978 году СССР по признанию ВОЗ был на 22-м месте — для сравнения, США сейчас на 37-м.
— Потому что есть сферы государства, которые должны регулироваться не рынком, а планированием. Посчитали распределение больных — создали систему оказания медицинской помощи, и остается ее только поддерживать, внедрять новые технологии. Это и есть настоящий менеджмент. Мне возражают: дорого. А я отвечаю — а давайте проплатим дорогостоящие лекарства. В Кировской области так и сделали, и результат показал, что если они это делают, то у них нагрузка на стационарное и скоропомощное звено сокращаются на 20–25%. Уповать на рынок очень глупо — заплатите последние деньги, лишь бы жить, — заключил эксперт.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.