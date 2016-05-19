ФОМС предложено ликвидировать

— У нас фиктивная система ОМС, — заявляет Калашников. — Ее нельзя назвать страховой, о чем сказал президент еще в 2012 году. Она была полезна в 1993 году, когда гарантировала целевые поступления в бюджет: тогда не было бюджета на медицину, а это были деньги чисто на здравоохранение, их никто не мог изъять. И тогда, в первой половине 1990-х, она спасла ситуацию. Но сейчас воспроизводить эту имитационную страховую модель нельзя, тем более в нашей стране. Согласно 41 ст. Конституции, в России бесплатная медицинская помощь. Это значит, что здравоохранение нужно брать на госбюджет — и никаких вариантов! А мы придумали еще посредников, которые вообще непонятно за что отсасывают часть денег.