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Герман Зверев: Дальневосточный МедиаСаммит подарит новые идеи для регулирования лоббизма
19 мая 2016, 18:52
По мнению президента Ассоциации добытчиков минтая, такой вид деятельности может быть как полезным, так и опасным для общества
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