Компания из Приморья стала единственным номинантом конкурса "Премия развития – 2016" от ДФО

Рабочая группа конкурса «Премия развития – 2016» включила в список номинантов 1 проект из Дальневосточного ФО, представленный компанией из Приморского края. Она вошла в состав 30 участников, которые были отобраны из 303 претендентов, приславших заявки на конкурс со всей страны, сообщает Деловая газета "Золотой Рог". Приморский край представил наибольшее от ДФО число проектов (8 компаний), на втором месте — Республика Саха (Якутия) с 3-мя проектами. По 1 проекту также было зарегистрировано от компаний Магаданской, Сахалинской областей и Хабаровского края. Всего от Дальневосточного федерального округа поступило 14 заявок, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-офисе «Премии развития» . В финал конкурса прошла 1 компания Приморья с проектом по комплексному развитию территорий. Для сравнения, годом ранее от региона на конкурс была прислана всего 1 заявка, в 2016 году число компаний, заинтересованных в получении грандов «Премии развития», увеличилось до 8. Наиболее актуальными темами проектов стали «промышленность» и «комплексное развитие территорий». 1 претендент от Приморского края: «Лучший проект по комплексному развитию территорий» «Авиаполис «Янковский» — частный промышленный парк» (ООО «ВЛ-Парк» (DNS Development). Премия развития — национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году. Проводится с целью стимулирования инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата в России. К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и другие проекты, соответствующие критериям конкурса. Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.