Налоговики будут помогать банкирам собирать данные о доходах клиентов

Банкиры уже не менее двух лет пытаются получить доступ к базам ПФР и ФНС. Активное обсуждение необходимости принятия новации идет с осени 2014 года. Банк России уже тогда поддержал сектор в намерении завладеть максимально точными сведениями о доходах граждан. Но несмотря на принципиальную поддержку регулятора, решение проблемы сдвинулось с мертвой точки только в июне 2015 года. Тогда стартовал пилотный проект предоставления банкам доступа к пенсионным счетам россиян через портал госуслуг (его курируют Минкомсвязи, ПФР, ЦБ, НСФР). Сейчас в нем участвуют 32 банка, схема получения сведений о доходах заемщиков из ПФР отшлифовывается. А доступа к базе ФНС у банков до сих пор не было — несмотря на принципиальное согласие ЦБ по этому вопросу.