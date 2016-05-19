Найден витамин, защищающий от старения

Хотя побочных эффектов от применения препарата даже в высоких дозах не наблюдалось, авторы отмечают, что его применение может повысить функциональность не только полезных, но и вредных (например, злокачественных) клеток и рекомендовать «чудо-витамин» для применения можно будет только после полноценных клинических исследований.