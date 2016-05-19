Новый резидент ТОР "Беринговский" займется золотодобычей на Чукотке

Напомним, на прошлой неделе резидентом ТОР «Беринговский» стало ООО «СтройИнвест-Энергия» с инвестициями в размере 43 млн рублей. В рамках реализации проекта будет проведена масштабная реконструкция Чукотской ветряной электростанции (ВЭС) №1 - заменены десять ветрогенераторов. Всего на сегодняшний день в Корпорацию развития Дальнего Востока по ТОР «Беринговский» поступило 4 заявки на общую сумму 9,258 млрд рублей, которые предусматривают создание более 550 рабочих мест.